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Sociedad

Archidona prepara su II Espetada Solidaria contra el cáncer

La cita se celebrará el 25 de septiembre y unirá gastronomía, música y solidaridad

Presentación de la II Espetada Solidaria en Archidona.

Presentación de la II Espetada Solidaria en Archidona. / | L.O.

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Amanda Pinto

Archidona

Archidona ha presentado la II Espetada Solidaria, una iniciativa que regresa el próximo 25 de septiembre después de la gran respuesta obtenida en su primera edición. En la presentación han intervenido el alcalde de Archidona, Juan Manuel Almohalla Astorga; el presidente de Archidona Actúa, José Antonio Pérez; y el oncólogo archidonés Emilio Alba, Hijo Predilecto de Archidona.

La jornada volverá a combinar una propuesta popular y festiva con un objetivo muy concreto: recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. En esta edición, Archidona Actúa ha acordado que los beneficios obtenidos se destinen a la Fundación CITAC, entidad público-privada dedicada específicamente a la investigación oncológica y en la que participan, entre otras instituciones y entidades, la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, Fundación Unicaja y diferentes empresas de la provincia.

El alcalde destacó la dimensión solidaria de una actividad que el pasado año consiguió movilizar a numerosos vecinos. «Se trata de colaborar, de una actividad lúdica, festiva, saludable y además con un fin solidario», señaló, poniendo también en valor el trabajo que desarrolla Archidona Actúa y la respuesta que habitualmente encuentra la asociación entre la ciudadanía.

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El éxito de la primera edición dejó incluso una imagen que habla por sí sola: las sardinas se agotaron antes de finalizar la noche. Desde Archidona Actúa ya han anunciado que este año se incrementará la cantidad disponible.

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