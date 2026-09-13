Sociedad
Archidona prepara su II Espetada Solidaria contra el cáncer
La cita se celebrará el 25 de septiembre y unirá gastronomía, música y solidaridad
Archidona ha presentado la II Espetada Solidaria, una iniciativa que regresa el próximo 25 de septiembre después de la gran respuesta obtenida en su primera edición. En la presentación han intervenido el alcalde de Archidona, Juan Manuel Almohalla Astorga; el presidente de Archidona Actúa, José Antonio Pérez; y el oncólogo archidonés Emilio Alba, Hijo Predilecto de Archidona.
La jornada volverá a combinar una propuesta popular y festiva con un objetivo muy concreto: recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. En esta edición, Archidona Actúa ha acordado que los beneficios obtenidos se destinen a la Fundación CITAC, entidad público-privada dedicada específicamente a la investigación oncológica y en la que participan, entre otras instituciones y entidades, la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, Fundación Unicaja y diferentes empresas de la provincia.
El alcalde destacó la dimensión solidaria de una actividad que el pasado año consiguió movilizar a numerosos vecinos. «Se trata de colaborar, de una actividad lúdica, festiva, saludable y además con un fin solidario», señaló, poniendo también en valor el trabajo que desarrolla Archidona Actúa y la respuesta que habitualmente encuentra la asociación entre la ciudadanía.
El éxito de la primera edición dejó incluso una imagen que habla por sí sola: las sardinas se agotaron antes de finalizar la noche. Desde Archidona Actúa ya han anunciado que este año se incrementará la cantidad disponible.
- Un hijo de Al-Thani, dueño del Málaga CF, deja una factura de más de 500.000 euros en un hotel de lujo de Londres y le requisan un coche
- Fernando lucha contra el desahucio de su vivienda familiar tras 21 años de residencia: 'No soy un okupa, soy propietario por herencia
- El mercadillo de antigüedades y segunda mano de Málaga que arrasa cada domingo: ropa, muebles y tesoros de coleccionista por pocos euros
- Marbella investiga los restos de un barco hundido que podría haber partido de Marsella rumbo a Buenos Aires en 1887
- Un profesor de Málaga, sobre el estudio PISA: 'Falta de cultura del esfuerzo en el Gobierno andaluz para implementar medidas que retiren el negocio de las privadas y reinviertan en lo público
- La Vuelta llega el viernes a Málaga: este es el recorrido y los horarios de etapa 19ª
- Wilfried Zaha se ofrece al Málaga CF mientras Funes pide paciencia en el mercado
- La Vuelta a España cortará el tráfico en Málaga este viernes: estas son las calles y líneas de la EMT afectadas