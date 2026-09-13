Casares celebra La Noche de los Murciélagos con talleres, charlas y actividades para niños

Casares volverá a acercar a vecinos y visitantes al mundo de los murciélagos con una nueva edición de La Noche de los Murciélagos, una actividad de divulgación y sensibilización ambiental que combinará charlas, talleres y propuestas dirigidas especialmente al público infantil.

La iniciativa, organizada por la Sociedad de Investigaciones Espeológicas Caxara (SIE Caxara), se celebrará este año en dos jornadas: el 18 de septiembre en El Secadero y el 25 de septiembre en Casares pueblo.

Una actividad para conocer mejor a los murciélagos

El objetivo de la jornada es acercar a la ciudadanía al conocimiento de estos animales, poner en valor su papel en los ecosistemas y la biodiversidad y desmontar algunas de las falsas creencias y leyendas que tradicionalmente los rodean.

La programación combinará contenidos científicos y divulgativos con actividades destinadas a todos los públicos, con especial atención a los más pequeños.

Horarios de La Noche de los Murciélagos en Casares

La jornada comenzará a las 19.30 horas con la recepción de los participantes. A las 19.45 horas tendrá lugar la charla «Vecinos Nocturnos» y, a las 20.15 horas, se celebrará «Murciélagos y Biodiversidad».

Uno de los momentos destacados será el cuentacuentos «Murci Historias», una actividad pensada especialmente para el público infantil con la que se pretende despertar la curiosidad de los niños y acercarlos de una manera amena al mundo de los murciélagos.

Un taller nocturno para detectar murciélagos

La programación incluirá además un taller nocturno con equipos de radiofrecuencia para localizar, identificar, controlar y monitorizar murciélagos.

Esta actividad permitirá a los asistentes conocer de manera práctica algunas de las técnicas utilizadas por los especialistas para estudiar estos mamíferos durante la noche.

Una iniciativa vinculada a la International Bat Night

La actividad forma parte del Proyecto Karst 3C: Conocer, Comunicar y Compartir, impulsado por la SIE Caxara y vinculado al acuerdo europeo para la conservación de los murciélagos.

Además, La Noche de los Murciélagos de Casares está incluida en la programación de la International Bat Night 2026 de Eurobats, una iniciativa internacional dirigida a divulgar el conocimiento sobre estas especies y fomentar su conservación.

Ciencia y divulgación para proteger la biodiversidad de Casares

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Casares, el Departamento de Quirópteros de la Estación Biológica de Doñana, la UNED, la Universidad Pablo de Olavide, la Sociedad Española de Conservación de los Murciélagos (Secemu), la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst (Sedeck) y la Sociedad Gaditana de Historia Natural.

Con esta actividad, la SIE Caxara busca contribuir al conocimiento, divulgación y conservación de los murciélagos, mostrando al público la importancia de estas especies para el equilibrio de los ecosistemas y la riqueza de la biodiversidad nocturna de Casares.