Historia
Los cortijos del Guadalteba, una carrera contra el olvido
Corriente Rural inicia en Carratraca el inventario de los cortijos, lagares y casas de labor de la comarca, un trabajo de tres años y medio en su primera fase para rescatar los testimonios de quienes los habitaron antes de que se pierdan
Una fotografía olvidada en un cajón, una escritura, un abuelo que todavía recuerda cómo se llamaba cada estancia del cortijo. Con ese material, frágil y disperso, trabaja Corriente Rural en los campos del Guadalteba.
La empresa de gestión cultural ha puesto en marcha el proyecto «Cortijos, Lagares y Casas de labor del Guadalteba», una investigación para localizar, documentar y analizar el patrimonio rural de la comarca antes de que desaparezca junto a la memoria de quienes lo habitaron. El estudio arranca en Carratraca y su primera fase durará aproximadamente tres años y medio, según explica su responsable, Inma Rivas.
El trabajo se centra en las construcciones que sostuvieron la economía de los pueblos: cortijos, casas de labor, lagares, molinos, eras, corrales, pozos y aljibes. Un patrimonio que ha quedado durante mucho tiempo fuera de los grandes relatos patrimoniales.
En el origen del proyecto está la preocupación por la pérdida de población y, con ella, de relatos, tradiciones y formas de vida. «Cuando desaparecen, no solo cambia quién vive en un pueblo: cambia también cómo se reconoce a sí mismo», advierte Inma.
Durante décadas, el patrimonio se ha asociado a iglesias, castillos y palacios. Corriente Rural reivindica otro, más cotidiano y aparentemente humilde, que también cuenta la historia de la comarca.
«Un cortijo puede no tener una arquitectura monumental y, sin embargo, contener una cantidad extraordinaria de información histórica, económica, social y etnográfica». El olvido se explica por la propia cercanía. Aquellas construcciones eran tan habituales para padres y abuelos que nadie pensó en conservarlas y, cuando dejaron de ser útiles, muchas se abandonaron.
El cortijo funcionaba como una pequeña unidad productiva en la que vivienda, almacén, establo y lugar de trabajo formaban un mismo conjunto, con jornadas que empezaban muy temprano y se ajustaban a las estaciones y los animales. «Aquello que considerábamos cotidiano era y es, en realidad, extraordinario.»
El vaciado de estos edificios responde a la transformación del mundo rural: la mecanización, las malas cosechas, la concentración de servicios en las ciudades y los bajos precios pagados a agricultores y ganaderos. Tras el abandono quedan tierras y cortijos que cuesta mantener y que acaban arrendándose o vendiéndose a precios simbólicos.
«Cuando desaparece una persona que conoce cómo funcionaba aquel lugar, cómo se llamaban sus estancias o qué palabras utilizaban sus habitantes, hay una parte de la historia que desaparece para siempre», advierte Inma Rivas.
Para conservar esa memoria colectiva, Inma reclama mecanismos administrativos más ágiles y respuestas claras y plazos razonables para los propietarios de viviendas en entornos BIC.
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