Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tres personas heridas y 50 desalojados en el incendio forestal de BenahavísEl curso arranca en Málaga este martes para 162.714 alumnos de Secundaria y FPEl crimen de Sibora llega a la Audiencia de MálagaHerido un menor apuñalado en MálagaAlejandra Fragoso: "Dia quiere seguir creciendo en el interior y en el litoral"El Unicaja volvió al Martín Carpena junto a su afición 112 días despuésCelta de Vigo - Málaga CF (1-1)El Kanka de vuelta en casa junto a su pandilla malagueña
instagramlinkedin

Sociedad

Archidona acogerá el 19 de septiembre la V Ruta Motera de la Guardia Civil

La Ruta Motera forma parte de la amplia programación provincial que la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga está desarrollando este año en la localidad de Archidona con motivo de la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar

Reunión mantenida en Archidona. | L.O.

Reunión mantenida en Archidona. | L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Amanda Pinto

Archidona

El Ayuntamiento de Archidona ha acogido una reunión de coordinación entre el alcalde, Juan Manuel Almohalla Astorga, agentes de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local para avanzar en la organización y el dispositivo previsto con motivo de la V Ruta Motera de la Guardia Civil, que se celebrará el próximo 19 de septiembre.

La reunión ha permitido abordar los aspectos relacionados con la gestión del recorrido, la movilidad y la seguridad de una actividad que partirá el próximo 19 de septiembre desde la plaza Ochavada, corazón histórico del municipio, convirtiendo uno de los espacios más emblemáticos de Archidona en punto de encuentro de los participantes antes del inicio de la ruta.

La Ruta Motera forma parte de la amplia programación provincial que la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga está desarrollando este año en la localidad de Archidona con motivo de la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar.

Calendario de actividades

El calendario comenzó con la presentación de los actos y la inauguración de la exposición ‘La Guardia Civil, un cuerpo con historia’, abierta al público hasta el 12 de octubre, y continuará durante las próximas semanas con actividades institucionales, deportivas, divulgativas y de convivencia.

Noticias relacionadas y más

La reunión del Ayuntamiento de Archidona responde al trabajo previo de coordinación del programa, que se prolongará hasta el próximo 12 de octubre, posicionará a Archidona como sede provincial de los actos de la Guardia Civil en Málaga.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva marisquería de Málaga con pescadería propia que acaba de abrir en la capital: con platos de pescado y marisco fresco desde 7 euros
  2. Marbella investiga los restos de un barco hundido que podría haber partido de Marsella rumbo a Buenos Aires en 1887
  3. Fernando lucha contra el desahucio de su vivienda familiar tras 21 años de residencia: 'No soy un okupa, soy propietario por herencia
  4. Un hijo de Al-Thani, dueño del Málaga CF, deja una factura de más de 500.000 euros en un hotel de lujo de Londres y le requisan un coche
  5. El pueblo de Málaga que se llena este fin de semana de zocos medievales, puestos de comida y 10.000 velas en la calle para celebrar su famoso festival
  6. El mercadillo de antigüedades y segunda mano de Málaga que arrasa cada domingo: ropa, muebles y tesoros de coleccionista por pocos euros
  7. Unicaja-Real Madrid: El Martín Carpena decide el campeón del Torneo Costa del Sol 2026
  8. Horario y dónde ver por televisión el Celta de Vigo - Málaga CF, jornada 5 de LaLiga EA Sports

Regresan a sus casas los vecinos evacuados por el incendio de Benahavís tras una larga noche de lucha contra el fuego

Regresan a sus casas los vecinos evacuados por el incendio de Benahavís tras una larga noche de lucha contra el fuego

El tiempo en La Zubia: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en La Zubia: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en VÃ©lez-MÃ¡laga: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en VÃ©lez-MÃ¡laga: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Ubrique: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Ubrique: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Torrox: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Torrox: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Torremolinos: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Torremolinos: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Tarifa: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

El tiempo en Tarifa: previsión meteorológica para hoy, lunes 14 de septiembre

La Junta de Andalucía acelera el Plan Ventilla para reforzar la red eléctrica de la Costa del Sol

La Junta de Andalucía acelera el Plan Ventilla para reforzar la red eléctrica de la Costa del Sol
Tracking Pixel Contents