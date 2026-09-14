Sociedad
Archidona acogerá el 19 de septiembre la V Ruta Motera de la Guardia Civil
La Ruta Motera forma parte de la amplia programación provincial que la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga está desarrollando este año en la localidad de Archidona con motivo de la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar
El Ayuntamiento de Archidona ha acogido una reunión de coordinación entre el alcalde, Juan Manuel Almohalla Astorga, agentes de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local para avanzar en la organización y el dispositivo previsto con motivo de la V Ruta Motera de la Guardia Civil, que se celebrará el próximo 19 de septiembre.
La reunión ha permitido abordar los aspectos relacionados con la gestión del recorrido, la movilidad y la seguridad de una actividad que partirá el próximo 19 de septiembre desde la plaza Ochavada, corazón histórico del municipio, convirtiendo uno de los espacios más emblemáticos de Archidona en punto de encuentro de los participantes antes del inicio de la ruta.
La Ruta Motera forma parte de la amplia programación provincial que la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga está desarrollando este año en la localidad de Archidona con motivo de la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar.
Calendario de actividades
El calendario comenzó con la presentación de los actos y la inauguración de la exposición ‘La Guardia Civil, un cuerpo con historia’, abierta al público hasta el 12 de octubre, y continuará durante las próximas semanas con actividades institucionales, deportivas, divulgativas y de convivencia.
La reunión del Ayuntamiento de Archidona responde al trabajo previo de coordinación del programa, que se prolongará hasta el próximo 12 de octubre, posicionará a Archidona como sede provincial de los actos de la Guardia Civil en Málaga.
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