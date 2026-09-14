Evento
Casarabonela recibirá en octubre la reliquia del Beato Padre Arnaiz
La visita se celebrará los días 16 y 17 de octubre e incluirá una charla sobre la vinculación del sacerdote con el municipio, una procesión hasta la parroquia Santiago Apóstol y una misa
Casarabonela recibirá los próximos 16 y 17 de octubre la reliquia del Beato Padre Arnaiz, en unas jornadas que combinarán divulgación, actos religiosos y la veneración de la reliquia. La programación se desarrollará en distintos puntos del municipio y tendrá como escenario principal la parroquia Santiago Apóstol.
Los actos arrancarán el viernes 16 de octubre, a las 19.30 horas, con la charla-coloquio ‘El Padre Arnaiz en Casarabonela’, que correrá a cargo de las reverendas madres de las Doctrinas Rurales. El encuentro tendrá lugar en el Edificio Casa de la Cultura de Casarabonela.
Recepción de la reliquia y procesión
La jornada central será el sábado 17 de octubre. A las 16.00 horas está prevista la recepción de la reliquia y su traslado en procesión desde la ermita hasta la iglesia. Una hora después, a las 17.00, se celebrará una misa presidida por el párroco Juan Manuel Caracuel Merchán.
Una vez finalizada la eucaristía, los asistentes tendrán la posibilidad de venerar la reliquia del Beato Padre Arnaiz, poniendo el broche a una visita que acercará al municipio malagueño la figura del sacerdote jesuita.
La programación está impulsada por la Parroquia Santiago Apóstol de Casarabonela y la Hermandad del Nazareno, que han difundido los horarios de una cita que se prolongará durante dos jornadas.
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