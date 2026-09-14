El centro de Antequera estrena mañana un nuevo mapa del tráfico por las obras de la Alameda

La remodelación integral de la alameda de Andalucía arranca mañana martes 15 de septiembre y traerá consigo el mayor cambio de circulación que ha vivido el centro de la ciudad en los últimos años. Así lo explicó este lunes a primera hora, en la plaza de San Luis, el alcalde Manolo Barón, acompañado por el teniente de alcalde delegado de Seguridad y Tráfico, Antonio García Mendoza, y por la teniente de alcalde de Obras, Teresa Molina.

Los trabajos se han dividido en cuatro fases y el plazo de ejecución previsto es de 16 meses. La primera fase, de unos cuatro meses, se concentra en el tramo que va del edificio San Luis a calle Merecillas, que conservará su acceso. Con esta intervención el Ayuntamiento da continuidad a la renovación urbana ya acometida en el eje de la plaza de San Sebastián e Infante Don Fernando, esta vez sobre una de las principales puertas de entrada y salida del municipio.

Un solo sentido y reordenación en Cantareros

El cambio de mayor calado es la implantación de un único sentido de circulación en el tramo afectado: desde San Luis hacia la plaza de la Constitución y Puerta de Estepa. Queda eliminado, por tanto, el sentido inverso hacia Infante Don Fernando.

Calle Cantareros pierde durante esta fase la salida a la Alameda por San Luis. Quien acceda desde Madre de Dios podrá llegar hasta calle Toronjo y continuar por ella. Para no dejar atrapadas a las cocheras de calle Estudillo, se invierte de forma provisional el sentido del tramo de Cantareros entre Estudillo y Toronjo: los vehículos que salgan de Estudillo girarán a la izquierda hacia Cantareros y de nuevo a la izquierda para desembocar en Toronjo. Toda la nueva ordenación irá señalizada.

Los vehículos de gran tonelaje que no tengan otra alternativa para acceder a Infante Don Fernando deberán entrar por calle Lucena. Se adaptarán algunos elementos urbanos para facilitar los giros en el entorno de la plaza de San Agustín y en el cruce de Santa Clara con Cruz Blanca.

El urbano mantiene el servicio con desvíos

Las líneas 1 y 2 seguirán prestando servicio, aunque con itinerarios temporales. La novedad común es una parada provisional en la esquina de Lucena con Rodaljarros.

En la Línea 1, sentido La Verónica–Hospital, los autobuses saldrán del entorno de Puerta de Estepa por Porterías, Cruz Blanca y Lucena, pararán junto a Rodaljarros y enlazarán con Infante Don Fernando para seguir hasta el Hospital. En sentido Hospital–La Verónica la ruta dependerá del tamaño del vehículo: los autobuses grandes irán desde Calzada por Santa Clara y Cruz Blanca, y usarán la rotonda de la carretera de Córdoba para incorporarse a Lucena; los microbuses lo harán desde Calzada por Diego Ponce y Lucena. Ambos pasarán por la parada provisional e Infante Don Fernando, para continuar después por Campillo Alto, Porterías, Centro de Salud, paseo García del Olmo y Sagrado Corazón camino de Puerta de Estepa y La Verónica.

La Línea 2 Circular esquivará igualmente el tramo en obras: empleará la plaza de Castilla para conectar con la avenida de la Legión y, desde el entorno de calle Fresca y Calzada, seguirá por Diego Ponce y Lucena hasta la parada de Rodaljarros e Infante Don Fernando. El alcalde recomendó consultar el detalle de los recorridos en la web de Urbano Antequera y seguir los canales municipales, donde se anunciarán las novedades de las siguientes fases.

Rutas escolares, suministros y vigilancia policial

El Área de Seguridad y Tráfico y la Policía Local han coordinado las medidas con la empresa del urbano y con las compañías de transporte escolar, cuyos itinerarios se reconducirán por vías como Santa Clara y Cruz Blanca. También se ha avisado a ADIPA, encargada de la recogida de material reciclable, y a los establecimientos de Infante Don Fernando que reciben mercancía en vehículos de gran tamaño, para ordenar sus accesos y descargas.

Durante los primeros días, y sobre todo en la semana inicial, la Policía Local reforzará la vigilancia en los cambios de sentido, los puntos de giro y los recorridos del transporte público y escolar, con el fin de ayudar a los conductores a adaptarse.

Llamamiento a la colaboración vecinal

Barón pide a vecinos y usuarios de la vía pública «un poco de paciencia» ante las molestias inevitables de una obra de esta dimensión en una arteria principal de la ciudad. Insistió especialmente en el cumplimiento de las normas de circulación y estacionamiento en calles como Santa Clara, Porterías y Cruz Blanca, que absorberán buena parte del tráfico desviado.

El regidor subraya que aparcar en lugares indebidos o invadir aceras puede bloquear por completo el paso de un autobús urbano o escolar, que necesita toda la anchura del vial para girar con seguridad.