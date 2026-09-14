Deporte y solidaridad en la misma línea de meta: la Antequera Trail Race vuelve el 28 de noviembre

Antequera volverá a llenar de corredores sus parajes de montaña el sábado 28 de noviembre con la quinta edición de la Antequera Trail Race, presentada este lunes por el teniente de alcalde delegado de Deportes, Juan Rosas. La salida y la meta se situarán de nuevo en el Molino Blanco, junto al Nacimiento de la Villa. El plazo de inscripción se abre mañana martes 15 de septiembre en la web de la Federación Andaluza de Atletismo, con un tope de 500 dorsales para el conjunto de modalidades.

En la presentación intervinieron también el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López; el director de la carrera, Antonio Cebrián; el presidente del Club MataTrail, Juanma Ruiz; el secretario de Aventura Solidaria, Miguel Redondo, y Daniel Sánchez-Garrido, en representación del Grupo Sancho Melero.

Puntuable para la nueva Copa Provincial

La gran novedad del año llega por la vía de la competición: la cita antequerana se integra en la I Copa Provincial de Trail impulsada por la Diputación de Málaga junto a la Federación Andaluza de Atletismo. Será el recorrido de 24 kilómetros el que otorgue puntos en un circuito que completan Humilladero, Cártama y Nerja, un aliciente añadido para atraer participantes de fuera del municipio.

Rosas repasó el recorrido de una prueba que surgió para dar respuesta a los deportistas que reclamaban una distancia más asequible que la maratón de montaña que se celebraba en la ciudad. El edil agradeció el trabajo conjunto del Ayuntamiento, la Federación, Antonio Cebrián, Aventura Solidaria y el Club MataTrail, además del respaldo de las empresas patrocinadoras, como claves de su consolidación. También invitó a sumarse tanto a los corredores habituales como a quienes busquen una jornada sin cronómetro, señalando el senderismo como la vía más accesible para disfrutar del campo y del ambiente de la prueba.

Cinco modalidades y campeonatos autonómicos

El programa deportivo mantiene las dos carreras de referencia: 24 kilómetros con 1.300 metros de desnivel positivo y 14 kilómetros. Junto a ellas habrá una ruta de senderismo no competitiva de unos 10 kilómetros, una prueba de promoción sobre esa misma distancia y carreras de menores con circuitos ajustados a cada edad.

Los horarios previstos son las 9:00 horas para el trazado largo, las 9:30 para el de 14 kilómetros y las 10:00 para senderismo y promoción. La jornada será además sede de los campeonatos de Andalucía por clubes en categorías absoluta y máster, así como del de Promoción para sub-18 y sub-20.

Enrique López subrayó la colaboración sostenida con el Ayuntamiento y con la Diputación, y confió en que la nueva Copa Provincial sirva para elevar la participación. Recordó asimismo que quienes aspiren a los títulos autonómicos deberán formalizar antes su inscripción en la propia carrera.

Antonio Cebrián detalló que los trazados principales serán muy similares a los del año pasado, por el entorno del Nacimiento de la Villa y el arroyo de las Adelfas, con la prueba larga llegando hasta la zona de la Alhajuela y las faldas de la Sierra de las Cabras. Los itinerarios alternan tramos rodadores con senderos, bosque y sectores de mayor exigencia técnica, mientras que la distancia corta permite recorrer el mismo paraje sin subir a las cotas más altas.

Precios e inscripciones

Los reglamentos, las inscripciones y la información de cada modalidad estarán disponibles en la web de la Federación Andaluza de Atletismo. Los precios de salida son de 25 euros para los 24 kilómetros, 18 para los 14 kilómetros y el senderismo, 10 para sub-18 y sub-20 y 2 euros en las categorías de menores. La organización anunció bolsa del corredor con camiseta y productos, además de los avituallamientos habituales.

Un fin solidario

Como en ediciones anteriores, la recaudación tiene destino social. La prueba está organizada por Aventura Solidaria con la colaboración del Ayuntamiento de Antequera y del Club MataTrail. Miguel Redondo explicó que la asociación mantiene abiertos proyectos de apoyo a terapias infantiles y de ayuda a dos familias cuyas viviendas resultaron dañadas por las últimas tormentas.

Juanma Ruiz puso el acento en la aportación del Club MataTrail en el marcaje, el balizamiento y la limpieza del recorrido, y pidió a los participantes máximo respeto por el entorno natural. Todos los intervinientes coincidieron en agradecer la labor del voluntariado, sin la cual, señalaron, la prueba no podría celebrarse.

La Antequera Trail Race cuenta con el respaldo de la Diputación de Málaga y el patrocinio de Grupo Sancho Melero, Chirivo Construcciones, Metalplas 2020, Audiolís y El Botijo de Andalucía, además de la colaboración de Sendero Sur. Sánchez-Garrido reiteró el compromiso de Grupo Sancho Melero con una cita que une deporte y solidaridad y confirmó que su mascota, Supersancho, estará en el recorrido repartiendo mantecados entre los asistentes.