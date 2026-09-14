Familias de un instituto de Torremolinos denuncian aulas masificadas: "Somos 40 alumnos por clase. Es insostenible"

La vuelta al cole comienza con alguna que otra polémica y con los primeros cruces entre los centros educativos de Málaga y la Junta de Andalucía. Esta vez, la queja parte de las familias y alumnos de segundo de Bachillerato del IES Concha Méndez Cuesta de Torremolinos, que denuncian públicamente la masificación de las aulas, "que alcanzan los 40 alumnos por clase": "La situación es insostenible en un curso tan decisivo", afirman.

Las familias denuncian aulas masificadas en Bachillerato

Desde la comunidad educativa aseguran que esta situación se debe a la eliminación de un grupo respecto al curso pasado, lo que habría provocado un aumento del número de estudiantes por aula.

En relación con esta polémica, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo desmiente que se haya eliminado un grupo y asegura que se mantiene el mismo número de unidades en este nivel que el curso pasado: tres clases, una de Ciencias y Tecnología, otra de Humanidades y Ciencias Sociales y una tercera mixta de ambas modalidades.

Educación asegura que se establece la ratio

Respecto a la capacidad de las aulas, Educación indica que la ratio establecida es de 35 alumnos, "estableciéndose además por ley la posibilidad de aumentar dicha capacidad en un 10% para garantizar la continuidad del alumnado del centro".

"En estos momentos, según los datos de matriculación, esta medida extraordinaria se ha aplicado a las dos unidades puras: la de Ciencias cuenta con 36 alumnos; la de Humanidades, con 37; mientras que la unidad mixta se encuentra con 35 alumnos", explican desde la Delegación.

Más de 1.000 firmas para reclamar otro grupo

La respuesta de la comunidad educativa no se ha hecho esperar y los alumnos han comenzado una recogida de firmas para reclamar un nuevo grupo: "Hemos superado las 1.000 firmas. No estamos dispuestos a asumir en silencio un recorte que pone en riesgo nuestra preparación y el acceso a la universidad. Exigimos a la Administración la restitución inmediata del grupo eliminado y unas condiciones dignas para estudiar", señalan.

Por su parte, la Junta reitera que "la actuación se encuentra ajustada a lo establecido en la normativa vigente y con el objetivo de garantizar la continuidad del alumnado propio del IES Concha Méndez Cuesta".