La Junta de Andalucía consolida en Alhaurín de la Torre su apuesta por la movilidad inteligente

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, destacó este martes en Alhaurín de la Torre la apuesta de la Junta de Andalucía por consolidar el proyecto ‘Misión’ como una herramienta para impulsar el desarrollo tecnológico y el tejido productivo andaluz.

Nieto explicó que, con la creación de la nueva consejería, el Gobierno andaluz está desarrollando una misión encomendada por el presidente Juanma Moreno para que Andalucía «se suba al carro de lo positivo de la Inteligencia Artificial, que se proteja de los riesgos de la IA y que fomente un desarrollo digital tanto en la Administración pública como en el tejido productivo andaluz».

En este marco, la Junta, a través de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), ha renovado su compromiso con el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para dar continuidad al Centro Misión de movilidad y vehículo inteligente.

Según subrayó, se trata de uno de los cuatro proyectos ‘Misión’ existentes en Andalucía y destacó especialmente las posibilidades de crecimiento del nodo malagueño.

Una vez finalizada la financiación vinculada al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la ADA asumirá con fondos propios la financiación del proyecto, junto con el Ayuntamiento.

Nieto señaló que este nuevo compromiso permitirá que ‘Misión’ siga aportando soluciones a un ámbito que considera «imprescindible y vital para Málaga», como es la movilidad inteligente.

En este sentido, defendió que «el futuro de la movilidad pasa por una integración de sistemas compartidos de movilidad muy conectada, con mucha eficiencia, información al usuario y que nos permita cumplir el objetivo real de un sistema de movilidad».

«La clave es utilizar herramientas que muevan personas, que no ocupen ese espacio y que cumplan sus horarios», señaló Nieto, quien añadió que «hoy las distancias no se miden en kilómetros, se miden en minutos», por lo que considera fundamental desarrollar sistemas de conexión de movilidad inteligente en toda el área metropolitana.

Especializado en Smart Mobility

Precisamente, el Centro ‘Misión’ de Alhaurín de la Torre se ha consolidado como «un nodo especializado» en Smart Mobility dentro de la red andaluza. Actualmente, 32 de las 144 startups que forman parte de ‘Misión’ están vinculadas a este centro, que trabaja en ámbitos como la micromovilidad, la geolocalización en tiempo real, el análisis de datos, los drones UAS o la sensórica IoT medioambiental.

La nueva etapa de ‘Misión’ pretende avanzar desde la aceleración de proyectos hacia su consolidación como empresas sostenibles y escalables, reforzando la conexión con inversión, financiación, clientes y mercado.

Por su parte, el alcalde, Joaquín Villanova, valoró positivamente la experiencia del Centro Misión desde su apertura en 2025 y destacó su papel como espacio de emprendimiento y experimentación aplicada a la movilidad.

Señaló que los trabajos desarrollados se han orientado a ámbitos como la gestión inteligente del tráfico, la seguridad vial y las infraestructuras urbanas conectadas, y defendió la necesidad de seguir potenciando el transporte público.