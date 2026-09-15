Naturgy cambia en Casares 46 aerogeneradores por ocho nuevos equipos

La compañía Naturgy sustituirá los 46 aerogeneradores de su parque eólico de Casares por ocho equipos de última generación, que mantendrán prácticamente su potencia instalada de 33,4 megavatios, pero aumentarán su producción de electricidad casi en un 92 %.

Se instalarán equipos mucho más eficientes, que aumentarán la producción anual de energía renovable hasta alrededor de 149 gigavatios-hora, frente a los 77 actuales, con lo que se optimizará el aprovechamiento del recurso eólico al incorporar esa tecnología más avanzada.

La empresa ha anunciado tal transformación tecnológica del parque Los Llanos, que permitirá reducir el impacto paisajístico y ambiental de la instalación, la ocupación del terreno y las necesidades de mantenimiento. Se incorporará un sistema de almacenamiento con baterías, que contribuirá a mejorar la flexibilidad de la instalación y facilitará una integración más eficiente de la energía renovable en el sistema eléctrico.

Esta actuación de repotenciación forma parte del programa de transformación de seis parques eólicos de Naturgy, que ha obtenido 68 millones de euros de ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), financiadas por la Unión Europea - ‘NextGenerationEU’, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los Llanos es el parque eólico de mayor potencia de Naturgy en Andalucía y uno de los activos históricos de la compañía en esta comunidad autónoma. Situado en el entorno de la Sierra de Utrera, abastece actualmente con energía renovable el consumo equivalente de 22.000 hogares y evita la emisión de aproximadamente 44.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

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La compañía ha destacado que con la repotenciación prevista, reforzará significativamente su aportación a la producción de energía limpia. Sustituirá un total de 274 aerogeneradores por 40 equipos de mayor potencia y eficiencia.