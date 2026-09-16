Mijas, distinguido por su compromiso con la sostenibilidad urbana

El Ayuntamiento de Mijas recibió este martes el Premio a la Innovación y la Excelencia en la Gestión Municipal, un reconocimiento otorgado por Gecor Systems, en el marco de Greencities, Foro de Sostenibilidad Urbana que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

El servicio informático avala a Mijas por su trayectoria en la implantación y desarrollo de soluciones tecnológicas de participación ciudadana, informaron desde el Consistorio a través de una nota.

La alcaldesa, Ana Mata, recogió el reconocimiento durante un acto institucional celebrado el martes, el primer día de celebración del foro.

Gecor Systems ha puesto en valor el «compromiso del Ayuntamiento de Mijas con la innovación, la transformación digital y la mejora continua de los servicios municipales» mediante el uso de su plataforma. Según la entidad, esta herramienta contribuye a la modernización de la gestión pública local a través de soluciones tecnológicas vinculadas al modelo de ciudad inteligente.

Durante su intervención tras recoger el premio, la primera edil defendió que disponer de una misma fuente de información, y hacerlo «casi en tiempo real», facilita la coordinación entre los distintos actores municipales implicados en la resolución de problemas. «Salen ganando los ciudadanos», afirmó.

Mirando al futuro, Mata señaló que confía en que «la inteligencia artificial permita optimizar estos procesos a corto plazo y contribuir a reducir los tiempos de respuesta de la administración».