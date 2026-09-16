The Burger Cup vuelve a Alhaurín de la Torre con diez ‘food trucks’ y cuatro días de gastronomía y música

The Burger Cup regresa a Alhaurín de la Torre del jueves 24 al domingo 27 de septiembre con una nueva edición en el Recinto Ferial. El evento reunirá una decena de ‘food trucks’ especializados en hamburguesas, además de espacios dedicados a patatas fritas y postres.

La cita, organizada por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, tendrá entrada libre y gratuita y permitirá al público votar por su hamburguesa favorita entre las propuestas participantes.

La programación no se limitará a la gastronomía. Durante los cuatro días habrá música en directo, sesiones de DJ, ludoteca para los más pequeños y talleres de showcooking infantil. También se instalará un ‘stand’ de piercings y tatuajes.

El evento ha sido presentado por el alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Juventud, Iraya Villalba; la técnica municipal Blanca Casado y Rafael López, miembro de la organización.

Horarios de The Burger Cup en Alhaurín de la Torre

The Burger Cup abrirá el jueves 24 de septiembre de 19.00 a 00.00 horas. El viernes, el horario será de 19.00 a 01.00 horas, mientras que el sábado permanecerá abierto de forma ininterrumpida desde las 12.00 hasta la 01.00 horas. El domingo, la actividad se desarrollará entre las 12.00 y las 00.00 horas.

Tras la buena acogida de la primera edición, el Ayuntamiento repite la experiencia con una propuesta que busca combinar gastronomía, ocio familiar y música en directo durante todo el fin de semana.

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La organización prevé dar a conocer en los próximos días más detalles sobre la programación completa y las actividades previstas.