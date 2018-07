Zapatero prefiere a Santamaría frente a Casado

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado este lunes "respetuoso" con el proceso interno que el PP está llevando a cabo para elegir al sucesor de Mariano Rajoy al frente del PP pero ha alertado que "no sería bueno" ni para los populares ni para España "un retroceso en materia de ideas, derechos y libertades".

"No sería bueno para el PP un retroceso en materia de ideas, de derechos y libertades, no sería bueno para el país y espero que eso no se produzca", ha subrayado en declaraciones a los medios en el marco de su participación en los Cursos de Verano de la Complutense.

El ex secretario general del PSOE ha declinado desvelar su preferencia personal sobre los dos candidatos a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, pero sí ha advertido del peligro de "algunos debates" que se han abierto entre los populares.

Zapatero ha hecho estas declaraciones después de que el exvicesecretario de Comunicación del PP censurase recientemente la "ideología de género" en la que se basa el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en línea con lo que en su día hizo José Luis Rodríguez Zapatero con la ley de violencia de género.

"No estoy en contra que de forma sectorial haya un impulso contra la violencia de género, en el ámbito educativo, judicial y social, pero sí a que nos dividan en base a nuestras características", indicó el candidato popular.

El expresidente del Gobierno ha destacado además el carácter dialogante de la exvicepresidenta, a la que "conoce más" que a Casado. "Con la vicepresidenta siempre he tenido una buena capacidad de diálogo, siempre me ha parecido una persona dialogante", ha zanjado.