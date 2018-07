ERC amenaza con "volver a desobedecer"

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardà, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si su Ejecutivo sigue rechazando el referéndum de autodeterminación en Cataluña, les condenarán a "volver a desobedecer".

"Si ponen como condición para avanzar en el diálogo la negación del referéndum, no nos encontraremos", ha manifestado Tardà durante su intervención en el Pleno del Congreso, donde Sánchez ha expuesto este martes las líneas maestras de su Gobierno.

El independentista catalán ha destacado que hace cinco años la negativa del PP y del PSOE a tomar en consideración en el Congreso la petición del Parlament de pactar un referéndum soberanista trajo consigo las consecuencias que se han vivido en los últimos meses.

Entre éstas ha citado la "criminalización" de las elecciones de septiembre de 2015, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, el "exilio" y la cárcel para los miembros del Govern de Carles Puigmodent, el "abismo profundo" entre la sociedad catalana y española, la salida de empresas de Cataluña, el "desprestigio" de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, y la democracia "low cost" de España que se ha exhibido ante el exterior.

Por eso, le ha dirigido la que ha denominado "la pregunta del millón" al jefe del Ejecutivo: "¿Qué le hace pensar hoy que poner como condición para el acuerdo la negativa al referéndum no va a provocar los mismos efectos?".

En este sentido, Tardà se ha preguntado si los catalanes deberán "recurrir de nuevo a la desobediencia" o, por el contrario, el Gobierno y los partidos independentistas sabrán negociar. "¿Volveremos a repetir el error de 2014? -ha insistido-. Si nos condenan a volver a desobedecer, cansancio para los españoles y para los catalanes".



PDeCAT avisa de que la estabilidad del Gobierno dependerá de los soberanistas

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha avisado al presidente del Gobierno que la estabilidad de su Ejecutivo "dependerá, en gran medida, de los soberanistas catalanes".

En su intervención Campuzano ha aprovechado para recordarle que la moción de censura que le aupó al Palacio de la Moncloa "triunfó gracias a los votos de los soberanistas catalanes".

"Nuestros votos fueron tan solo para echar al presidente Rajoy", ha añadido el diputado, que ha matizado que, a partir de hoy, estarán del lado del Ejecutivo solo si el diálogo con el Gobierno de la Generalitat da resultados "concretos, eficaces, tangibles" y no se queda en "buenas palabras".

El diputado ha calificado la reapertura del diálogo institucional entre ambos gobiernos como un primer paso a la "normalidad", pero ha señalado que el conflicto entre Cataluña y las instituciones españolas "no será superado" si Sánchez no tiene "audacia, coraje político y sentido histórico" de lo que ha sucedido y puede suceder.

Por ello, el portavoz del PDeCAT ha recomendado al presidente del Gobierno que, para "solucionar la cuestión de fondo que plantea la sociedad catalana", sitúe el conflicto en el terreno de la democracia "ya que es a lo que se presta tras el referéndum" realizado en Cataluña.



El PNV insta a Sánchez a "moverse" para acercar los presos de ETA a Euskadi

Mientras, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado hoy que todos los gobiernos han hablado sobre el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco y ha instado a Pedro Sánchez a quitarse "complejos" y a "moverse", porque "es hora de hacer cosas para que mejore también la convivencia en Euskadi".

"Nadie está pidiendo que se infrinja la ley, al revés, lo que estamos diciendo es ser más audaces, porque los pocos movimientos que hubo y se han dado, con respecto al último gobierno, han sido hechos por los jueces", ha precisado Esteban.

Ha incidido en que la vía Naclares "nunca existió", porque, a pesar de que el Gobierno del PP decía que la apoyaba, "los únicos pasos que se dieron fueron gracias a las decisiones de los jueces".

Según el portavoz vasco, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se mantuvo "impasible sin querer dar un paso y sin querer cumplir la ley". "Aquí no hay gobierno del pasado que no haya hablado sobre el tema de los presos y algunos de manera no tan pública como lo está haciendo usted", ha asegurado.

Por eso, ha instado a Sánchez a quitarse los "complejos" y le ha animado a que "dé pasos", porque supondría "un paso importante en la mejora de la convivencia en Euskadi y no estaría incumpliendo la legislación".

El portavoz del PNV ha admitido que con el Gobierno de Sánchez "las cosas están mejor a la hora de poder iniciar un diálogo" sobre Cataluña y el País Vasco, y le ha reclamado que no se conforme con "acuerditos puntales" y que busque soluciones para varias generaciones.

Le ha pedido que "tienda la mano" para avanzar en el autogobierno de Euskadi, porque "es posible el acuerdo", pero le ha advertido que "para eso es necesario saber a qué está dispuesto el PSOE y que concrete las cosas". "No basta con el no es no y ya veremos si se cambia la Constitución", ha subrayado.