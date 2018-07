Primarias del PP 2018: Santamaría promete unidad y subraya que la única lealtad que exige es al PP

Soraya Sáenz de Santamaría ha prometido hoy que si gana la Presidencia del PP integrará y promoverá la unidad, y ha asegurado que la única lealtad que exigirá es al partido.

Ha dicho además que si no hubiese sido la más votada se habría integrado en la candidatura de su rival en esta carrera, Pablo Casado: "Estaría en tu lista Pablo, si me lo hubieras pedido" en ese caso, ha señalado. "Somos un equipo, lo éramos hace un mes y seguimos siéndolo, no pregunto ni preguntaré a nadie cuál era la opción que apoyaba, solo pediré lealtad con el partido y ganas de trabajar por él y por España", ha añadido.

Soraya Sáenz de Santamaría ha propuesto a Fátima Báñez como secretaria general del PP dentro de su candidatura a la Presidencia del partido. El nombre de Báñez ha sido el primero que ha anunciado. y el único al que ha dado cargo, cuando ha recitado la lista de los integrantes del comité ejecutivo nacional que propone

Ha anunciado hoy que deja "para la integración" los cinco puestos de libre designación del comité ejecutivo nacional que le permiten los estatutos no anunciar en su candidatura.

También ha asegurado que en la estructura que está diseñando ha reservado espacio "más que suficiente" para poder incorporar a todas las personas que sea necesario."Este partido no va a prescindir de nadie", ha prometido la candidata al finalizar su discurso.



La candidata de las bases

Sáenz de Santamaría ha subrayado en su discurso que fue la candidata más votada por la militancia del partido, ha recordado a los compromisarios que representan a esas bases y les ha pedido por eso que respeten el voto de los afiliados.

"Nuestra militancia son los grandes protagonistas de este proceso y han hablado; y me han traído hoy ante vosotros como la más votada", ha dicho. También ha recalcado, como lleva haciendo durante toda la campaña, que en este proceso se elige no solo al presidente del partido sino también al futuro candidato a la presidencia del Gobierno.

Presentación de candidaturas

Soraya Sáenz de Santamaría ha intevenido en primer lugar ante el plenario del XIX Congreso del PP para presentar su candidatura. Después lo hará Pablo Casado, según ha determinado un sorteo realizado esta mañana.

En esas intervenciones los dos candidatos dan a conocer el nombre de las personas que han elegido para acompañarles en la dirección del partido en caso de ser los más votados y expondrán su programa de actuación.

El sorteo para decidir el orden de la presentación de candidaturas se ha llevado a cabo por la mesa del congreso del partido, que preside Ana Pastor.

A su llegada a la segunda y última jornada del congreso, los partidarios de una y otra candidatura, en declaraciones a los periodistas, han defendido sus argumentos.

Entre quienes apoyan a Casado, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha advertido de la "obligación" de recomponer el partido después del congreso y ha incidido en que, a partir del lunes, habrá que hablar "y mucho", dado que el resultado va a estar "ajustado".

Monago se ha mostrado "muy respetuoso" con el proceso y con los compromisarios que "hoy van a depositar una ilusión y es quién quieren que presida esta organización".

La exministra Isabel García Tejerina se ha descartado como secretaria general en caso de que gane Casado al asegurar que no se ve en ese puesto.

Sí ha recalcado que Casado es quien representa "mejor que nadie" la integración porque ha aglutinado a los partidarios de cinco de los seis candidatos que fueron votados por los afiliados.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada en el Parlament, Andrea Levy, confía en que va a ganar Casado, pero subraya sobre todo que de este congreso saldrá un partido integrado, unido, y más fuerte para hacerle oposición al PSOE.

El partido, según Levy, debe tener "muy claro" que la oposición al día siguiente "no se le hace al PP", sino a los socialistas y que "tiene que salir un PP ganador, referente del centro derecha para ganar las próximas elecciones.

Levy ve lógica la autocrítica "con ataques" propia de una campaña en la que se confrontan ideas y proyectos, pero insiste en que "este es un congreso a favor del PP, que busca fortalecer" al partido.

Del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, la exministra de Empleo Fátima Bañez ha dicho a los periodistas que tras la jornada de ayer el PP llega "tranquilo" al final de este congreso. "Ahora a ganarse la confianza de los compromisarios y a que gane el PP para que gane España", ha subrayado.

También el exministro Íñigo Gómez de la Serna se ha mostrado convencido de que ganará Sáenz de Santamaría, quien tras una "noche corta", en la que ha estado preparando su discurso, está "muy tranquila".

No ha ocultado, no obstante, que ha sido una noche intensa de contactos y "cenas" de compromisarios, a quienes se convence presentando el proyecto de la exvicepresidenta, y espera "un colchón importante" que deje clara su victoria en este congreso, pero si gana Casado -ha asegurado-, se pondrá a disposición total del partido.

De la Serna ha asegurado que a partir del lunes el partido va a "trabajar mucho" para hacer oposición a Pedro Sánchez y buscar la unidad necesaria para ganar las elecciones.

Entre otros dirigentes que han expresado su opinión, Carlos Floriano no se ha atrevido a hacer un pronóstico de quién ganará y ha insistido en que las votaciones deben hacer un partido más fuerte, más unido y dispuesto a ganar las próximas elecciones.