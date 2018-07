Cunillera confía que el PDeCAT se guiará por la "responsabilidad" en el Congreso

La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, ha trasladado este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, la voluntad del Gobierno central "de ser un gobierno que quiere colaborar, dialogar y llegar a acuerdos" con el Govern.

"Hablar siempre es bueno y hablar no puede hacer daño a nadie", ha afirmado en rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido con Torra en el Palau de la Generalitat.

Ha sostenido que deben abordar este diálogo desde la responsabilidad que tienen ambas administraciones y con el objetivo de aportar soluciones a los problemas de la ciudadanía: "Seríamos malos servidores públicos si ante los problemas de los ciudadanos no tuviéramos voluntad de buscar acuerdos".

Cunillera ha explicado que la reunión ha ido más allá de un encuentro protocolario y que han tratado varios temas, como la comisión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno, aunque no han tomado ningún acuerdo.

"Es bueno que las administraciones colaboremos, que hablemos entre nosotros, incluso para decirnos que no estamos de acuerdo", ha añadido, y ha destacado que, a su juicio, la ciudadanía reconoce un cambio de actitud en el Gobierno desde la llegada de Pedro Sánchez.



Autodeterminación

La delegada del Gobierno en Cataluña ha asegurado que Torra ha insistido en la necesidad de ejercer el derecho a la autodeterminación, algo que Cunillera rechaza porque cree que no está reconocido en la Constitución Española ni en ninguna del resto del mundo: "La Constitución dice lo que dice", por lo que cree que debe respetarse.

Aun así, ha defendido que "esto no debe impedir" que se mantenga el diálogo entre la Generalitat y el Estado, y que nadie debe renunciar a su ideología.

"Yo no le pido a nadie que renuncie a sus ideas. A partir de ahí es cómo se construyen espacios de convivencia. Si no, no avanzaremos y mi intención es avanzar", ha sentenciado.

Cunillera ha afeado al Govern que no acudiera a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana pasada, ya que cree que era una buena oportunidad para "defender un poco más de dotación" económica para la Generalitat.

"A mí como catalana me hubiera gustado que el conseller hubiera estado", ha lamentado, y ha dicho que podría haber servido para paliar algunas necesidades económicas que tiene Cataluña.

Además, ha relatado que han hablado sobre inmigración, la Junta de Seguridad de Catalunya, la situación en el Aeropuerto de El Prat y que Torra también le ha reclamado "detener la ofensiva judicial" contra el independentismo.

Preguntada sobre si cree que el cambio en la dirección del PDeCAT puede afectar a los apoyos que esta formación dé al Gobierno en el Congreso, Cunillera ha confiado en que "la actitud que inspirará" a los diputados del PDeCAT será la misma que tuvieron cuando apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.

"En la medida que a ellos les corresponda estoy segura que tomarán decisiones para avanzar", ha dicho esperar.