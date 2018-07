La Audiencia de Navarra mantiene la libertad provisional para el guardia civil de La Manada

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha rechazado en un auto hecho público este martes el reingreso en prisión solicitado por la fiscalía y las acusaciones del guardia civil de La Manada, Antonio Manuel Guerrero, quien intentó renovar el pasaporte pese a tenerlo expresamente prohibido por decisión de este mismo tribunal.

La resolución cuenta con el voto particular discrepante del presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, quien aboga por el encarcelamiento del condenado al estimar que este quebrantó la medida cautelar impuesta en el auto dictado el pasado 21 de junio.

La fiscalía, la acusación particular, ejercida por la joven que denunció la violación, y las dos acciones populares -Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra-, consideraron en una vista celebrada el 5 de julio que el intento de renovación del pasaporte constituía un intento de quebrantamiento de una de las medidas cautelares fijadas por la Sección Segunda en su resolución del 21 de junio y, por tanto, el condenado debería ingresar en prisión por riesgo de fuga. La defensa, por su parte, se opuso y reclamó el mantenimiento de la situación de libertad.

Los cinco condenados quedaron en libertad el 22 de junio, al día siguiente del auto notificado por el tribunal, tras abonar cada uno los 6.000 euros de fianza impuesta para eludir la prórroga de la prisión provisional. Esta decisión también contó con el voto particular del presidente de la Sección Segunda, quien se mostró partidario de la prórroga de la prisión hasta la mitad de la pena impuesta, 4 años y 6 meses.

Entre otras medidas cautelares, además del depósito de la mencionada fianza, el tribunal impuso a los condenados la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia su localidad de residencia, la prohibición de acceder a la Comunidad de Madrid -lugar de residencia de la denunciante-, la prohibición de comunicación con la víctima por cualquier medio o procedimiento, la retirada del pasaporte y la prohibición de obtenerlo en un futuro, la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, la designación de un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en esos domicilios de inmediato se expedirá la correspondiente requisitoria (orden de busca y captura).



Riesgo de fuga



Jesús Pérez, abogado del guardia civil de La Manada Antonio Manuel Guerrero, ha dicho este martes que ambos están "muy contentos" con la decisión de la Audiencia de Navarra de mantener en libertad provisional a su cliente ya que "estaba claro que no quería sacarse el pasaporte" y que "no hay riesgo de fuga".

La Audiencia de Navarra ha comunicado este martes su decisión de mantener la libertad bajo fianza a Guerrero, condenado a 9 años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 junto al resto de miembros de La Manada, que la Fiscalía y las acusaciones pidieron revocar cuando pocos días después de salir de prisión Guerrero se personó en una comisaría de Sevilla para preguntar por la renovación de su pasaporte.

El auto de libertad bajo fianza impone a los condenados unas medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de entregar el pasaporte en los juzgados, donde tienen que acudir a firmar tres veces por semana.

Guerrero y su letrado siempre han mantenido que el primero fue a la comisaría de Policía a preguntar si tenía que sacarse el pasaporte para entregarlo en el juzgado, al no tenerlo localizado y no saber si estaba caducado.

El letrado ha admitido que tras la decisión del tribunal ambos están "muy contentos" porque "ha sido mucha tensión la que hemos sufrido, aunque esperábamos que no podía ser de otra forma porque estaba claro que no quería sacarse el pasaporte", y ha valorado que la Audiencia de Navarra, con el voto particular del presidente del tribunal, "ha admitido que no hay riesgo de fuga" por lo que "la situación se queda tal y como está".

Guerrero se enfrenta a otra polémica que ha saltado a los medios este fin de semana después de que un preso de la cárcel de Madrid, en la que estuvo casi dos años en prisión preventiva antes del juicio, dijera que un móvil que le requisaron se lo había dado él.

Ayer, al acudir a los juzgados a firmar como cada lunes, Guerrero aseguró que "eso es totalmente mentira" y su letrado ha insistido hoy en que se trata de "un bulo, no tienen ninguna prueba, es algo absurdo y totalmente falso", tras indicar que de momento no tienen ningún requerimiento judicial al respecto.