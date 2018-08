Sánchez defiende la presencia del Rey en los homenajes de Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido hoy la presencia del Rey en los actos de aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils pese a las críticas de los secesionistas y ha subrayado que Felipe VI "entiende la España plural" y "siempre ha tendido puentes con Cataluña".

"Tenemos un jefe del Estado que entiende la España plural, que entiende la diversidad del país y que siempre ha tendido puentes con Cataluña", ha asegurado Sánchez en rueda de prensa en Palma, tras despachar con el Rey en el Palacio de Marivent.

Sobre las críticas del presidente catalán, Quim Torra, a la presencia de Felipe VI en los actos de homenaje en el primer aniversario de los atentados, Sánchez ha dejado claro que acudirán tanto el Rey como la Reina y él mismo, así como otros miembros de su Gobierno, para mostrar su repulsa por el terrorismo y su solidaridad con las víctimas y las familias.

Máster de Casado

Sánchez ha afirmado hoy que el líder del PP, Pablo Casado, debería "dar explicaciones a los ciudadanos" sobre su máster ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo lo investigue por presuntas irregularidades.

Sánchez se ha referido al asunto del máster de Casado en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Marivent de Palma después de mantener una reunión con el Rey.

"Me corresponde como presidente del Gobierno no calificar ninguno de los procedimientos judiciales abiertos. Tiene que hacer una valoración y dar explicaciones a los ciudadanos. Y ahí me quedo", ha asegurado Sánchez al referirse a cómo puede influir la investigación en el futuro político del líder del PP.

La jueza del caso del máster ha acordado enviar una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que decida si procede investigar a Casado por las presuntas irregularidades del curso al considerar que existe una "indiciaria responsabilidad penal".

Sánchez ha insistido en que es preciso "respetar los procesos judiciales y garantizar que se hagan con las máximas garantías y normalidad posibles".

Financiación autonómica

Sánchez ha asegurado sobre la reforma del sistema de financiación autonómica que, "si las comunidades autónomas están dispuestas a llegar a un acuerdo, el Gobierno no será el que diga que no a ese acuerdo".

En declaraciones efectuadas tras su primer despacho como presidente del Gobierno con el rey en el Palacio de Marivent de Palma, Sánchez ha asegurado: "Prefiero centrar el debate sobre las mejoras que podemos hacer a partir del sistema de financiación autonómica existente, pero, si las comunidades autónomas están dispuestas a llegar a un acuerdo, el Gobierno no será el que diga que no".

Ha recordado que, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno ha planteado la creación de un grupo de trabajo "para hablar, evaluar y ver la posibilidad de llegar a un acuerdo de renovación" del sistema, "antes de las lecciones de mayo de 2019".

Ha añadido que, hasta que no haya nuevo sistema de financiación autonómica, el Gobierno "no se va a quedar parado". "Vamos a mejorar las condiciones de financiación de todas y cada una de las comunidades autónomas", ha asegurado.

Sánchez ha agregado que la senda de estabilidad que propuso el Gobierno en el Congreso de los Diputados que no salió adelante "mejoraba, y mucho, y daba oxígeno en más de 2.400 millones de euros a las comunidades para financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia de cada uno de los territorios".

"Espero que, cuando volvamos con ese debate en septiembre, algunos de los grupos parlamentarios tengan en cuenta y antepongan el interés de los ciudadanos de sus territorios a los intereses partidarios", ha reclamado.