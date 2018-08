Barcelona recuerda a las víctimas del 17-A en un homenaje sencillo y emotivo

El acto institucional de homenaje a las víctimas de los atentados del 17A ha arrancado en la Plaza de Catalunya de Barcelona con 'El cant dels ocells' ('El canto de los pájaros') y con la presencia de los Reyes; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la alcaldesa Ada Colau y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Varios centenares de personas se han acercado hasta la pPlaza Catalunya para conmemorar el primer aniversario de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, que causaron dieciséis muertos y centenares de heridos, con un acto conducido por la periodista Gemma Nierga que no incluirá parlamentos oficiales, con el objetivo de dar todo el protagonismo a las víctimas de los ataques y sus familiares.

"Barcelona, ciudad de paz" es el lema de esta conmemoración, que ha organizado el consistorio barcelonés, y en ella participan unas 150 víctimas y familiares de doce países.

Antes, los familiares de las víctimas han protagonizado esta mañana una sobria y emocionada ofrenda floral ante el mosaico de Joan Miró en La Rambla, donde también han depositado flores las principales autoridades catalanas.

Los padres de Xavi, el pequeño de Rubí (Barcelona) que perdió la vida con apenas tres años, encabezaban la concentración, con personas que no han podido reprimir sus lágrimas al llegar a ese punto de La Rambla barcelonesa, donde terminó su macabro recorrido la furgoneta que perpetró el atentado.

Las personas que se encontraban en los aledaños del Pla de l'Os han aplaudido, especialmente, a los familiares, algunos de los cuales se abrazaban entre ellos, tras dejar sus flores en unos pequeños contenedores cilíndricos que se han colocado allí.

Tras su llegada, los Reyes presiden en la Plaza de Catalunya los actos de homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto, adonde han llegado acompañados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.



Ofrenda floral en recuerdo de las víctimas del 17-A.

La llegada de los monarcas ha sido acogida con aplausos y algunos gritos de "viva el rey", mientras en una de las fachadas de la plaza hay una gran pancarta en la que puede leerse. "The spanish king is not welcome in the catalan countries" (El rey español no es bienvenido en los países catalanes), que ha sido colocada esta madrugada por grupos independentistas.

Felipe VI y doña Letizia han saludado a las autoridades presentes, entre las que se encontraban el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la mujer del exconseller de Interior Joaquim Forn, en prisión preventiva, Laura Masvidal.

Antes, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha manifestado su "sincero" reconocimiento a los profesionales de los Mossos y de seguridad, sanidad y emergencias en el 17-A por su "vocación de servicio", así como al exconseller de Interior, Joaquim Forn, "injustamente" en prisión, y al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero.

En una declaración institucional en Palau con motivo del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), Torra ha señalado que Cataluña ha "salido más reforzada y unida" como sociedad "pacífica, tolerante" y como "tierra de acogida".