Torra: "No pararemos, vamos a atacar a ese Estado injusto"

Más de un millar de personas se han reunido hoy convocadas por las entidades independentistas Òmnium y ANC ante la cárcel de Lledoners para homenajear al exconseller de Interior Quim Forn, en prisión preventiva, el día que se cumple un año de los atentados de Cataluña del 17A. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado hoy que el Govern que lidera sabe que "lucha por una causa justa, por un país que lucha por la democracia y la libertad", y ha aseverado: "No vamos a defendernos, vamos a atacar a este Estado injusto".



Antes de comenzar este acto, Torra ha visitado a Forn en la cárcel de Lledoners junto al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la portavoz del Govern y consellera de Presidència, Elsa Artadi; el conseller de Interior, Miquel Buch, y la consellera de Justicia, Ester Capella.



Los independentistas, resguardados de la lluvia por sus paraguas, han repetido consignas como "Libertad presos políticos", "Ni un paso atrás", "Som república" o "Quim Forn, nuestro conseller".



"No debemos defendernos de nada, porque Europa nos ha dado la razón. Si Europa juzga de una manera y España de la otra, ¿quién tiene el problema?", se ha preguntado tras referirse a las resoluciones judiciales en Bélgica o Alemania sobre los casos del expresident Carles Puigdemont y a los exconsellers huidos.





