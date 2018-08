Exhumación de Franco: PP y Ciudadanos no apoyarán el decreto ley del Gobierno

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado hoy que su partido "no puede votar a favor" en el Congreso del decreto ley que tiene previsto aprobar el Gobierno este viernes en el Consejo de Ministros para la exhumación de Franco e incluso se plantea recurrirlo ante el Constitucional.



En una entrevista en RNE, García Egea ha considerado que no se justifica el utilizar la fórmula del decreto ley, que se reserva para asuntos urgentes, para una cuestión de hace 40 años y el PP "va a dar la cara y recurrir" todo este tipo de mecanismos que "no tengan carácter de urgencia".



Para García Egea lo que sucede con esta exhumación del Valle de los Caídos es que "Sánchez va a intentar resucitar a Franco porque no tiene futuro" y, de esta manera, intenta hacer una "cortina de humo" para no hablar de su debilidad en el Gobierno, con solo 84 diputados en el Congreso.







?? @TeoGarciaEgea ?? @LasMananas_rne: "Sánchez intentar resucitar a Franco y al pasado porque no tiene futuro. Lo que se está viendo es una ausencia de proyecto político, por eso recurren a resucitar viejas historias que ya superaron nuestros padres y abuelos con la Transición". — Partido Popular ???? (@PPopular) 22 de agosto de 2018

Rivera anuncia la oposición de Ciudadanos

"No vamos a colaborar en este intento de retorcer la voluntad mayoritaria de los españoles para evitar que se produzcan votaciones importantes en el Parlamento" a través de este decreto, ha advertido, porque el PP "no está de acuerdo en".Y preguntado sobre si no teme que esta oposición a la fórmula elegida para la exhumación se interprete como un apoyo del partido a la dictadura, García Egea ha concluido que "quien piense eso ni conoce al PP ni a la gente que forma parte de él".El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este miércoles que la formación no apoyará en el Congreso la convalidación del decreto ley que elabore el Gobierno para, pues duda que la medida "tenga carácter de urgencia" y se pueda "jurídicamente justificar" el uso de esta fórmula legislativa.El líder de Ciudadanos no ha concretado no obstante si la formación se abstendrá o votará en contra --""--, y dice que es un asunto que tendrán que analizar cuando se conozca el contenido del decreto que previsiblemente, verá la luz tras el Consejo de Ministros de este viernes, para someterse a convalidación del Congreso cuando arranque en septiembre el periodo de sesiones."Puedo avanzar que con el hecho de proponerlo por, no vamos a apoyar esa convalidación porque no son las formas ni la prioridad ni lo que nosotros haríamos si estuviéramos gobernando", ha señalado Rivera en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.Conforme ha apuntado, "para cuestiones urgentes y esto después de 40 años no se puede tildar de urgencia", sobre todo cuando el PSOE "ha gobernado más de 20 años, algunos con mayoría absoluta, y no ha hecho nada"."No comparto las formas, ni que sea decreto ley", ha zanjado, para incidir en que "no se puede hacer así y desde luego, no se puede hacer sin contar con la mayoría del arco parlamentario".