PSOE y Podemos cargan contra Andrea Levy por cuestionar que el aborto sea "un derecho"

Dirigentes del PSOE y de Podemos han criticado este miércoles con dureza a Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, por cuestionar en una entrevista que el aborto deba ser un derecho y defender la vuelta a la ley de supuestos de 1985.



En una entrevista en 'Vanity Fair', Levy defiende la vuelta a la ley de supuestos de 1985, que despenalizaba la interrupción del embarazo sólo en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre o malformación el feto.



"A mí lo que me preocupa es que el aborto sea un derecho", ha confesado Levy, en línea con la Ejecutiva de su partido, la vuelta a la ley de supuestos de 1985 al considerar que "tuvo más consenso que la ley actual de plazos".



Las palabras de Levy en esa entrevista, donde reivindica el feminismo como búsqueda de la "igualdad de oportunidades y derechos" entre ambos sexos y de la "libertad de la mujer", han soliviantado a algunas de las mujeres de la Ejecutiva del PSOE de Pedro Sánchez.



Sin embargo, secretaria Ejecutiva contra la Violencia de Género PSOE, Susana Ros, ha considerado las palabras de Levy "un insulto a la igualdad". "El PP es el gran enemigo de la igualdad. La Ley no obliga a abortar. Con esta Ley hay menos abortos, y sobre todo, en mujeres jóvenes", ha escrito en su cuenta en Twitter.



También ha opinado la exministra y actual secretaria de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del PSOE, Beatriz Corredor, que advierte de que Levy "olvida o ignora" que "los derechos son potestades que la ley otorga a las personas para que las ejerzan, si quieren".



"La maternidad no es una obligación; la interrupción de un embarazo, tampoco. Imponer a una mujer la maternidad no deseada es un abuso", argumenta Corredor.



Desde Podemos, su secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón, ha acusado al PP de Pablo Casado de retroceder a 1985.



No vamos a volver a la España de los abortos clandestinos o las clínicas en Londres. Las mujeres ya hicieron dimitir a un ministro por intentar arrebatarles el derecho a decidir sobre su cuerpo. pic.twitter.com/A9BfgfNKda — Íñigo Errejón (@ierrejon) 22 de agosto de 2018

A través de un apunte en Twitter, recogido por Europa Press, Errejón ha asegurado que no se va a volver "a la España de los abortos clandestinos o las clínicas en Londres"."Cuando el resto del país avanza, el PP de Casado retrocede a 1985. Las mujeres ya hicieron dimitir a un ministro por intentar arrebatarles el derecho a decidir sobre su cuerpo", ha escrito, en alusión a Alberto Ruiz-Gallardón, que presentó su dimisión como ministro de Justicia tras la retirada de su ley del aborto.