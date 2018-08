Puigdemont viaja a Escocia para participar en un foro

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya (JxCat) Carles Puigdemont ha viajado hoy a Escocia para participar en el fórum internacional Beyond Borders, que se celebra este fin de semana, según han avanzado a Efe fuentes de la Generalitat.

Invitado por los organizadores del evento, Puigdemont ha aterrizado este viernes por la tarde en Edimburgo procedente de Bruselas y participará el domingo en un coloquio en dicho foro, a las 15:00 horas, bajo el título "Where now for Catalania and Europe" (Hacia dónde van Cataluña y Europa).

Este es el primer viaje de Puigdemont a un tercer país desde que regresó a Bélgica a finales del pasado meses de julio procedente de Alemania, donde permaneció cuatro meses.

El foro Beyond Borders es un evento cultural y político centrado en el intercambio y el diálogo entre naciones, pueblos y culturas, según las fuentes.

En la presente edición de este foro internacional participan "académicos y diplomáticos reconocidos, especialmente europeos y norteamericanos, en los ámbitos de la negociación internacional, la mediación, los refugiados y la autodeterminación", han añadido.

La participación del expresidente de la Generalitat, huido a Bélgica a raíz de su inculpación en la causa abierta por el referéndum del 1 de octubre de 2017, ha sido organizada por la oficina del expresidente catalán.