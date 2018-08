Historia de los cambios horarios

Hasta 1900 no hubo ninguna norma que homogeneizara el horario en España. ¿Cómo se organizaban entonces? En el siglo XIX, la hora civil estaba marcada en España por el meridiano de Madrid, que está situado 3 grados 41 minutos al oeste, y cada provincia tenía una hora dependiendo de su situación geográfica, es decir, que dependía del meridiano local. Si se realiza una comparación entre un balear y un gallego en esta época, se llegaría a la conclusión de que un gallego veía salir el sol cincuenta minutos después que un balear por los trece grados de longitud de diferencia entre ambas regiones.

Estas diferencias horarias se intentaron regular en la conferencia del meridiano de 1884, pero no hubo ningún acuerdo sobre los husos horarios. Sin embargo, se tomó una importante medida al establecer el meridiano de Greenwich como el que marcaría el punto 0. La regulación internacional de los husos horarios se realizó finalmente en la Conferencia de París de 1912, donde se aprobó un huso horario cada 15 grados de longitud como ya habían regulado los científicos años antes.

Una década antes llegó la primera regulación horaria en España. El 22 de julio de 1900, el presidente del Consejo de Ministros, Francisco Silvela, propone a la reina regente, María Cristina, armonizar el horario en España en base al meridiano de Greenwich. Cinco días después, el 26 de julio, se publica el Real Decreto por el que entra en vigor este huso para todo el país, de tal manera que toda España pasa a tener la misma hora que Gran Bretaña (GMT -Greenwich Meridian Time-) . La hora oficial sería la del meridiano de Greenwich, la conocida como GMT. Esta hora se aplicó en todo el territorio español incluidas las islas Canarias, territorio que no retrasó su hora respecto a la Península y Baleares hasta el 11 de febrero de 1922.

La idea de cambiar la hora dos veces al año para aprovechar mejor las horas de luz surgió en el año 1905, cuando el constructor inglés William Willett se dio cuenta de que la mayoría de los británicos no disfrutaban de la mañana porque estaban durmiendo. Además a Willett, muy aficionado al golf, le fastidiaba acortar su recorrido cuando el crepúsculo se le echaba encima. Por ello, en 1907, William Willett presentó un informe con su idea de adelantar y atrasar la hora en primavera y en otoño respectivamente. Una solución que no se aplicó hasta 1916 en Alemania y los territorios que ocupaba. Rusia lo empezó a aplicar en 1917 y Estados Unidos en 1918. No obstante, no fue hasta el 15 de abril de 1918, cuando se reguló este cambio internacionalmente y se aprobó la aplicación del 'horario de verano' o Daylight Saving Time (DST) en todo el mundo.



España ha sido siempre un país peculiar con respecto al cambio horario y, a pesar de la convención internacional del DST, la hora no se cambió los años comprendidos entre 1920 y 1923, en 1925 y entre 1930 y 1936.

En agosto de 1921 llegó el cambio para Canarias. Las autoridades españolas se percatan del olvido de Canarias por la Armada británica. El 9 de agosto de 1921, la Subsecretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros recibe un escrito enviado por el Almirantazgo inglés en el que éste pregunta si en Canarias se ha establecido la hora oficial que le corresponde. Al día siguiente, la Presidencia del Consejo de Ministros solicita un informe sobre esta cuestión al director general del Instituto Geográfico y Estadístico. Este organismo determina en su estudio que «la hora legal lleva en dichas islas, situadas en el huso 23, un retraso de 60 minutos con respecto a la hora de la Península». Tras un período de debates y análisis, el 11 de febrero de 1922 un Real Decreto, firmado por el rey Alfonso XIII, establece la hora menos en Canarias.

Al iniciarse la Guerra Civil, el caos se apoderó incluso de los relojes, ya que la zona republicana y la zona nacional tenían horarios diferentes. Esta diferencia horaria hizo que el año 1939 empezara una hora antes en la zona republicana que en la zona nacional, horario que se unificó al finalizar la guerra el primero de abril de ese mismo año. Esta hora era la correspondiente al meridiano de Greenwich, pero el 15 de marzo de 1940 se produjo un gran cambio.

El cambio ordenado por Franco que aún se mantiene. El 7 de marzo de 1940, el dictador Francisco Franco, por su afinidad con la Italia fascista y la Alemania nazi, decide abandonar el meridiano de Greenwich como referencia del huso horario español y sincronizarlo con Europa Central. De este modo, el régimen pone una hora más a todo el territorio español y mantiene la hora menos de las Islas. De este modo, la Península y Baleares pasan a tener una hora más que Gran Bretaña, mientras Canarias se queda con el mismo horario que los británicos. Es el modelo que se mantiene en la actualidad, y que es la causa del déficit histórico de hora.