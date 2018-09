Sánchez asegura que su Gobierno no es un "accidente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que el crecimiento económico de España seguirá siendo robusto y que su Ejecutivo no es un mero "accidente", sino que en esta legislatura va a sentar las bases para "la gran transformación" que exige España hasta el año 2030.



Sánchez ha lanzado este mensaje en el acto del PSOE que ha presidido en Oviedo coincidiendo con sus primeros cien días en el Gobierno y que ha sido el primero de partido al que acude desde que accedió al Palacio de la Moncloa.



El jefe del Ejecutivo se ha comprometido a continuar su labor con "coherencia, diálogo, realismo y ambición" y ha recalcado que todas sus actuaciones seguirán regidas por el principio de "justicia social".



Ha asumido que mucha gente quiera que se haga todo lo que está pendiente en dos años, pero ha reconocido que no tiene mayoría suficiente para adoptar decisiones como la derogación de la reforma laboral y aprobar un nuevo modelo de financiación.



No obstante, sí ha dicho que hay mayoría para eliminar muchos de los aspectos más lesivos de la reforma laboral y para mejorar la financiación autonómica.



A renglón seguido es cuando se ha dirigido a los que dicen que su Gobierno es un "accidente" y que los conservadores volverán a gobernar tras las próximas elecciones.



"Les digo -ha explicado- que en esta legislatura lo que vamos a hacer es sentar las bases de la gran transformación que necesita y exige España hasta el año 2030".



Y ha insistido: "Nuestro objetivo es la justicia social, y nuestro horizonte el 2030".







Coherencia y diálogo; ambición y realismo. Estos son los cuatro principios sobre los que pivota la acción de este Gobierno. Nuestro objetivo es la justicia social, y el horizonte, la transformación de España con la mirada puesta en 2030. #RazonesParaConfiar #100DíasDeGobierno pic.twitter.com/8pMBb6xVA9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 9 de septiembre de 2018

Hace 100 días este país salió de la resignación y encontró la esperanza. Hace 100 días el cambio dejó de ser una posibilidad para convertirse en una realidad. #RazonesParaConfiar #100DíasDeGobierno pic.twitter.com/gvKFJsKeww — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 9 de septiembre de 2018

Para esa transformación ha citado cinco ejes:Respecto a este último eje ha dicho que su Gobierno debe dedicarse a resolver el "agujero" que ha dejado el Ejecutivo anterior en la Seguridad Social."Es posible tener unacon superávit y unas pensiones dignas conformes al IPC, y la única formación política que lo puede garantizar es el PSOE", ha resaltado.En su intervención no ha habidoy sólo ha resaltado de forma general que su Gobierno está comprometido con la cohesión territorial.Sánchez, quien ha pedido una movilización a su partido ante las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo mes de mayo, ha dibujado el panorama del que cree que venía España antes de acceder al Gobierno.Así, ha señalado que existía un jefe del Ejecutivo que decía que no es asunto suyo la desigualdad salarial, había una, una "parálisis parlamentaria, y una "asociación tóxica de la corrupción con la política"."Hace cien días, del Gobierno salió la resignación y entró la esperanza, y gracias a ello el cambio ya no es una posibilidad, sino que ha empezado a ser una realidad", ha asegurado.Se ha comprometido igualmente con políticas económicas que permitan crecer de manera robusta, momento en el que ha garantizado que ese tipo de crecimientoTambién ha ratificado que su Ejecutivo presentará próximamente un plan de choque contra el desempleo juvenil y en los presupuestos de 2019 se garantizará el poder adquisitivo de los pensionistas.En su intervención ha hecho un repaso de las medidas sociales que se han aprobado en poco más de tres meses, entre ellas la recuperación de la sanidad universal y que, a su juicio, es una de las mejores formas de reivindicar la Transición española.ha reiterado igualmente que revertirá los recortes en materia de educación y desarrollará una transición energética justa.Además, ha sacado pecho por tener el Gobierno con más mujeres que hay en el mundo y ha defendido su decisión de exhumar los restos de"Después de 40 años ya iba siendo hora de que se aprobara un real decreto ley para exhumar al dictador", ha recalcado entre aplausos de los más de mil asistentes al acto.El líder del PSOE ha subrayado que su Gobierno está comprometido con Europa y ha considerado que es ahí donde tiene que resolverse el problema de la inmigración , un problema que dice afrontar con una máxima:En el acto ha intervenido también la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, a quienha agradecido que haya estado junto a él en los momentos más duros difíciles que tuvo que vivir en el partido.Lastra ha acusado al PP y Ciudadanos, a los que se ha referido respectivamente como la derecha "azul y naranja", de haber alentado en los cien días de Pedro Sánchez como presidente un discurso "xenófobo y populista" y haber intentado utilizar a las víctimas de ETA.