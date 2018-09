Montón descarta dimitir por su máster: "No he cometido ninguna irregularidad"

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha negado hoy cualquier irregularidad en la obtención de su máster sobre estudios de género en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y ha asegurado que cuenta con el "respaldo del presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No he cometido ninguna irregularidad", ha aseverado en una rueda de prensa en la que ha defendido que dispone de numerosa documentación que acredita que cursó el máster -aunque por el momento ha preferido no distribuirla entre los medios- y que su caso "no tiene nada que ver con otros desgraciados casos", como el de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y el líder del PP, Pablo Casado.

"No todos somos iguales", ha recalcado la ministra, que ha descartado dimitir: "Esa posibilidad decae. Yo sí hice el máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad", ha insistido, tras explicar que ha hablado de este asunto con el presidente Sánchez -al igual que con la vicepresidenta Carmen Calvo- y que él ha querido que diera explicaciones públicas.

Aparentemente tranquila y en ocasiones molesta por la insistencia de algunas preguntas, la ministra ha negado punto por punto las irregularidades que publica eldiario.es y ha hecho hincapié en que dispone de los documentos que acreditan la culminación de dicho máster en el curso 2010-2011 y del ordenador donde lo hizo.

Carmen Montón, durante su rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad. EFE

Documentación



"Tengo el título, el certificado académico de las notas, el trabajo final de máster, y más de treinta correos electrónicos que demuestran que lo he cursado en el curso 2010-2011", ha defendido. Según ha dicho, a la vez que mostraba sus papeles, el máster podía cursarse a distancia, pero ella se incorporó al curso a partir del 30 se septiembre y asistió a clases con mayor frecuencia a partir de enero.

Montón ha sostenido que hay un "error" en la fecha del título de certificación del expediente académico, en el que figura el año 2012 como el de finalización de los estudios, cuando debería ser 2011, por lo que ha pedido a la universidad que lo rectifique.

Respecto a la poca asistencia a clase que alega el diario, Montón ha recalcado que el máster "podía cursarse a distancia", pero que ella optó por asistir y ha indicado que pagó "cuando se me dio la orden de pago", como reflejan los correos electrónicos que cruzó con la universidad, ha indicado.



Trabajo fin de máster



También ha rechazado que hubiera convalidación de asignaturas: "No hay ninguna convalidación, no es posible; para ello es necesario que el alumno lo solicite y yo no he solicitado que se convalidara ninguna asignatura".

Sobre el trabajo fin de máster, asegura que se puede consultar el documento de esa investigación con el título: "Reproducción asistida: ¿una liberación o un retroceso en la igualdad?", así como los "borradores previos que acreditan la culminación del máster y el ordenador" el que hizo ese trabajo final, "siempre siguiendo las instrucciones académicas" que se le dieron.

Montón, que ha hecho hincapié en que cursó su máster "de acuerdo con todas la instrucciones que se me dieron", ha explicado que lo hizo porque le "ilusionaba" aprender sobre la materia de la que era portavoz en el Congreso y que coincidió con un momento de su vida en que le supuso un "gran esfuerzo" porque, entre otras cosas, estaba embarazada y nació su hija.

"Una vez acabada la carrera de Medicina me apunté a este máster con toda la humildad para estar mejor formada y desarrollar mejor mi labor parlamentaria", ha relatado.