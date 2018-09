Las notas de Montón fueron cambiadas meses después de acabar el curso

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, no aprobó todo su máster en la convocatoria de junio de 2011 ya que, según consta en su ficha de alumna, al menos en una asignatura aparecía con un "no presentado" cuando acabó el curso que ella defiende que había superado, según publica hoy eldiario.es.

El diario sostiene que el 25 de noviembre de ese año "alguien entró en el sistema informático" de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y cambió ese "no presentado" por un "aprobado", pese a que las actas del curso ya estaban cerradas.

La ministra asegura que presentó su trabajo de fin de máster sobre estudios de género en junio de 2011, lo que, según eldiario.es, habría sido fraudulento porque en ese momento no tenía todas las demás asignaturas aprobadas.

La modificación de nota fuera de plazo explicaría por qué el título oficial de Montón dice que lo completó en 2012: "porque le aprobaron la última asignatura en ese curso académico".

eldiario.es informa de que no es la primera vez que un máster del instituto universitario que dirigía Enrique Álvarez Conde presenta una irregularidad de este tipo, ya que lo mismo ocurrió con la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y la funcionaría Amalia Calonge, que modificó las notas a posteriori para cambiar un "no presentado" por otra nota.

Montón descarta dimitir por su máster: "No he cometido ninguna irregularidad"

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, negó este lunes cualquier irregularidad en la obtención de su máster sobre estudios de género en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) apresurándose a dar explicaciones, que Moncloa cree que son "claras y transparentes".

"No he cometido ninguna irregularidad" y "no tiene nada que ver con otros desgraciados casos", aseveró en una rueda de prensa en la sede de su ministerio, en la que defendió que dispone de numerosa documentación que acredita que cursó el máster, que mostró y remitido parte de ella a los medios de comunicación.

"No todos somos iguales", recalcó la ministra, que descartó dimitir: "Esa posibilidad decae. Yo sí hice el máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad", insistió tras explicar que había hablado de este asunto con el presidente Sánchez -al igual que con la vicepresidenta Carmen Calvo- y que él quiso que diera explicaciones públicas.

Sánchez no se ha pronunciado aún públicamente sobre las supuestas irregularidades del máster que cursó Montón, ni en el entorno del presidente ha habido por el momento un apoyo expreso y oficial a la ministra, a pesar de que Montón ha dicho que siente el "respaldo del presidente".