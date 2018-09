Miles de independentistas se concentran en el primer aniversario del asedio del 20-S

Unas 15.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, se han concentrado este jueves frente a la sede de la conselleria de Economía para reclamar la libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, un año después de la movilización que motivó posteriormente su encarcelamiento.

Con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, entre los asistentes, las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural, organizadoras del acto, han reivindicado a Sànchez y Cuixart y han denunciado la "injusticia" de los once meses de prisión preventiva que llevan por aquella movilización.

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, han afirmado que la causa judicial por la que permanecen presos los Jordis es una "farsa" y han advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si no se retiran las acusaciones "será cómplice de la extrema derecha".

Según Mauri, "el Estado ha ido construyendo una cartografía de la represión sin escrúpulos", aunque la ciudadanía catalana le ha contestado con "solidaridad, determinación y coraje".

"Que no diga el Gobierno de Pedro Sánchez -ha subrayado- que apuesta por el diálogo, cuando se siguen manteniendo las acusaciones. Que él y su Gobierno las retiren o serán cómplices de esta represión y de la extrema derecha de Vox".

El vicepresidente de Òmnium ha dicho: "Hoy estamos aquí porque queremos demostrar una vez más que su prisión y violencia no pueden ser un límite, no puede haber límites a la democracia".

"Cuando hace un año el Estado entraba en la conselleria de Economía, en las redacciones de los medios de comunicación o intentaba entrar en la sede de la CUP, una mayoría de la ciudadanía respondía con determinación contra estos abusos", ha explicado.

En este punto, Mauri ha calificado el procedimiento judicial contra los Jordis de "juicio construido con mentiras, no tienen vergüenza".

Paluzie ha explicado que el 20 de septiembre de 2017 se vio que "el Estado estaba dispuesto a todo para impedir el referéndum de autodeterminación, pero no se salió con la suya", y ha agradecido a toda la gente que trabajó para que el 1 de octubre fuese una realidad, además de transmitir "un agradecimiento inmenso a Marta Rovira", secretaria general de ERC.



"Dejaron un coche con armas dentro"



"Hoy hace un año -ha apuntado- se produjo un intento del Estado para tratar de provocar la violencia, por ejemplo entrando en la conselleria de Economía, o con el asedio a la sede de la CUP, o dejando un coche policial abierto con armas dentro, pero no hubo nada de violencia, no consiguieron lo que querían, hubo una manifestación pacífica".

Según Paluzie, "al Estado no le importó esto, y como no encontraban violencia se la inventaron, y por este motivo los Jordis llevan once meses de forman indigna en la prisión".

"Su perversión será el fundamento de nuestra libertad, -ha considerado- porque ahora sabemos que tenemos jueces que son también parte, como hemos visto en este chat indigno del poder judicial, pero esto demuestra que tenemos enfrente a un Estado débil, tiene el poder pero no la justicia ni la verdad".

Paluzie ha hecho una apelación a la unidad porque "ya hemos demostrado -ha afirmado- que cuando estamos unidos podemos vencer: el 1 de octubre hubo papeletas y pudimos votar".

"Podemos volver a ganar, solo tenemos que estar unidos, esto se lo debemos a los presos y exiliados, su sacrificio no puede ser en vano y venceremos", ha concluido la presidenta de la ANC.

Entre las personalidades asistentes, además de Torra y Torrent, se encontraban la mayoría de consellers y líderes de los partidos independentistas, así como los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Gerardo Pisarello y Jaume Asens.

En el acto ha sido leída una carta de Jordi Cuixart difundida por Òmnium y también ha sido proyectado un vídeo en el que diversos testimonios que estuvieron presentes hace un año, entre ellos el cantante Lluís Llach, explican que los Jordis procuraron que la protesta tuviera un carácter pacífico y no violento.