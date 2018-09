Junqueras se presentará como cabeza de lista de ERC a las elecciones europeas

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners (Barcelona), se presentará como cabeza de lista de su partido a las elecciones europeas del año que viene.

Así lo ha anunciado a través de una carta dirigida a la militancia difundida esta mañana por ERC. "Presentarse a Europa es la mejor manera de denunciar el retroceso democrático y la represión del Estado español", ha argumentado.

El anuncio llega en vísperas del primer aniversario del referéndum unilateral del 1 de octubre, "el día que mostró a Europa y al mundo una de las peores caras de este Estado", ha señalado Junqueras.

"Llevo casi 11 meses en la cárcel y continúo absolutamente orgulloso de lo que hizo nuestro pueblo ese día. Hacer un referéndum no es ningún delito, querer un cambio político para mi país y poner la decisión en manos de sus ciudadanos no es ningún delito. Y la represión, evidentemente, no es ninguna solución", ha apuntado.

Junqueras ha manifestado su voluntad de "continuar luchando" por la "libertad" de Cataluña y defender sus "derechos políticos y los de todos los represaliados, que es aquello que nos quieren arrebatar".

"Por eso he decidido presentarme a las elecciones europeas, es la mejor manera de no hacer efectiva la represión que nos quieren imponer", ha afirmado, antes de añadir: "Después de reflexionarlo personalmente y compartirlo con los compañeros que están sufriendo la represión, me siento con fuerza y coraje para encabezar la candidatura de ERC a las elecciones europeas de mayo de 2019".

Junqueras se ha mostrado convencido de que se puede "volver a vencer a la represión con nuestra mejor arma: la democracia".

"No podemos permitir que nos intenten apartar, que nos quieran dejar sin voz, y en cada nueva oportunidad hemos de demostrar que seguimos determinados, que somos mayoría y estamos dispuestos a darlo todo para defender la democracia, los derechos civiles y políticos y la soberanía del pueblo de Cataluña", ha agregado.

Según Junqueras, "internacionalizar la causa de la libertad, de Cataluña, y denunciar la causa general contra el independentismo, que se ha convertido una causa general contra la democracia, es hoy más necesario que nunca".

Además, "defender el derecho a votar" como en el 1-O y "denunciar un juicio que no será justo", ha remarcado, "es hoy imprescindible", de la misma forma que "mostrar a Europa las debilidades y las vergüenzas del reino español es hoy más importante que nunca".