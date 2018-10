Aznar: España vive un "golpe de Estado permanente"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que España estará "atascada" hasta que no se resuelva el "golpe" en Cataluña. A su entender, alguien tendrá que decir 'hasta aquí hemos llegado, se acabó'".

Así se ha pronunciado en una entrevista en 'esRadio', que ha recogido Europa Press, coincidiendo con la salida a la venta de su libro 'El futuro es hoy' (Ediciones Península), en la que ha vuelto a comparar lo que está sucediendo en Cataluña con el golpe de Estado de octubre de 1934.

Aznar ha afirmado que España no puede estar en un "golpe de Estado permanente", que "no ha sido resuelto", que se está "consintiendo" y que tiene la "complicidad" del Gobierno socialista. A su entender es una situación "absolutamente insostenible". Por eso, ha dicho que "alguien tendrá que decir en este país 'hasta aquí hemos llegado, se acabó'"

Además, ha criticado la evolución que ha vivido el nacionalismo catalán en la que, según ha apuntado, los moderados se han convertido en secesionistas y los secesionistas han acabado en manos de los radicales, en referencia a lo vivido ayer en el primer aniversario del 1 de octubre.

A su juicio, el "golpe" del pasado año en Cataluña "no está desarticulado", por lo que ha pronosticado que España estará "atascada" hasta que no se resuelva la situación. "No digo solucionar, sino resolverse y mejorar", ha apostillado.

Defiende sus pactos con el nacionalismo

Sobre los pactos alcanzados durante su mandato con fuerzas nacionalistas, ha tachado de "buen pacto" el del Majestic por el que CiU aseguró su respaldo al PP a cambio de más competencias para Cataluña.

Según Aznar, ese acuerdo redundó en "toda España" y no solo para "una parte" y ha defendido que funcionó. "Hubo tanta más España que el PP ganó con mayoría absoluta en las elecciones de 2000", ha recordado.

A su juicio, en los pactos con el nacionalismo catalán "se hizo lo que se tenía que hacer", poniendo el acento en que se hicieron en un clima de "buena fe" y presuponiendo que los acuerdos "se respetan"."Si hubiera sabido que los Mossos iban a ser desleales no se hacen las cosas", ha asegurado, alegando que entonces se presuponía una lealtad institucional que ahora se ha visto quebrada.

"Sabemos que eso en el nacionalismo es muy dudoso, ahora sabemos que esa lealtad no ha existido pero no quiere decir que nuestra obligación en la Transición no era intentarlo y que nos debemos arrepentir por haberlo intentado", ha subrayado.

Con todo, Aznar ha reivindicado que el sentimiento nacionalista se situó históricamente en los puntos más bajos durante los últimos años de su mandato como presidente del Gobierno. "¿Por qué el nacionalismo pasa del 10 al 50 por ciento? Sería una cuestión para verlo", ha subrayado.

A su juicio, el esfuerzo de integración que se ha hecho históricamente en España ha sido "extraordinario" e incluso considera que se ha llevado al límite. Aznar cree que este hecho ha causado "una deslealtad muy grande" por parte del nacionalismo catalán y vasco.