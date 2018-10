Expulsado un edil de Cs por una polémica machista en Alcañiz

La comisión de régimen disciplinario de Ciudadanos ha comunicado la apertura, de forma inminente, de un expediente disciplinario con suspensión de militancia a su concejal en Alcañiz (Teruel), Joaquín Galindo, después de las referencias machistas hacia su esposa que hizo en el pleno del pasado lunes.

En un comunicado fechado en Madrid, Ciudadanos asegura que rechaza las palabras del concejal, que son "lamentables" y "contrarias a los valores" de la formación naranja.

La intervención de Galindo se produjo el pasado lunes en el pleno del consistorio, en el transcurso del debate de una moción a favor de la educación concertada, presentada por el PP.

Sus declaraciones han suscitado polémica una vez los ha publicado el digital "lacomarca.net" y Heraldo de Aragón y a los que Efe ha accedido posteriormente.

Comenzó su intervención asegurando que tenía la intención de ser "un poco payaso", algo que a veces "está bien", después de confesarse "desconcertado" con el desarrollo del pleno hasta ese momento.

Anunció que iba a abstenerse en la votación de la iniciativa por desavenencias antiguas con el equipo de Gobierno, en manos del PP, y que a pesar de ser un firme defensor de la educación pública, no tenía "nada en contra" de la concertada.

Para ejemplificar esta postura, utilizó un ejemplo que después fue criticado duramente por otros grupos.

"Cuando yo conocí a mi mujer tenía 15 años y ella 13 o 14; ella iba a Las Anas con el uniforme de la faldita gris y nunca me ha excitado más que en aquella época, fíjense si me gustan los uniformes de las monjas", aseveró.

Antes había hecho referencia a su hermano, "que en paz descanse", quien "estuvo muchos años vistiendo un hábito de monje mercedario hasta que lo dejó porque le gustaban las mujeres".

Esos dos ejemplos, dijo, demuestran que podía haber estado a favor de la moción, que no apoyó por no compartir la manera de hacer política del equipo de Gobierno, "en contra del consenso".

"Me voy a abstener, y seguramente si alguien de las altas esferas de Ciudadanos se entera, me puedo llevar una patada en el culo, por no decir en otro sitio, y además bien gorda, pero como tengo espíritu libre y estoy aquí porque quiero y porque me da la gana, me voy a abstener", indicó.

La concejala del Partido Aragonés Berta Zapater reprochó a Galindo que hubiera "perdido los papeles" y "los nervios" con un comentario "totalmente despreciable y machista".

Galindo se sintió a su vez "gravemente ofendido" por la concejala del PAR y en un primer momento, lejos de rectificar, abundó: "Cuando le tocaba el culo a mi mujer, era porque ella me dejaba y le gustaba".

En ese momento intervino el alcalde, Juan Carlos Gracia Suso, del PP, para considerar que Galindo estaba hablando "dentro de un ambiente cómico" y "simpático".