Un alcalde del PP se niega a empadronar a una niña india adoptada

El Ayuntamiento de Valdemaqueda, en el noroeste de Madrid, ha rechazado empadronar en el municipio a una niña adoptada de la India ya que aluden que la menor no tiene apellidos y no se encuentra en el Registro Civil.

Los padres de la menor acudieron al Consistorio en reiteradas ocasiones para empadronar a la niña con un pasaporte sin apellidos porque aún no tenían el libro de familia y el certificado de nacimiento del hospital en Jalandhar en la India, como adelantó la Cadena Ser y ha confirmado Efe. No obstante, el Ayuntamiento rechazó empadronar a la menor en la localidad ya que consideran que faltan papeles.

Los padres de la menor critican los "perjuicios que la joven está sufriendo ya por el retraso en el empadronamiento y argumentan motivos políticos", ya que la madre de la niña es una militante del PSOE.

En declaraciones a Efe, el alcalde del PP, Álvaro Santamaría, ha explicado que a la niña le faltan los apellidos y por ello no pueden proceder a tramitar su padrón. A pesar de ello, ha subrayado que los padres de la niña pueden pedir la asistencia de un médico encargado de estos casos y el permiso especial para que la menor pueda acudir al colegio hasta que se tramite el padrón. "Hasta que no se inscriba en el Registro Civil y la menor tenga unos apellidos no se puede empadronar", ha subrayado.

Fuentes regionales han explicado a Efe que la Comunidad de Madrid no ve "ningún problema" para empadronar esta niña ya que "tiene todos los papeles de la adopción en regla". "Debería ser empadronada", han subrayado. Asimismo, han recalcado que la inscripción en el Registro Civil "no es requisito" para que la niña no este empadronada.

Por su parte, el vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha remarcado este martes que "no tiene razón de ser" que el Ayuntamiento de Valdemaqueda no permita el empadronamiento de la niña.

Rollán ha subrayado que la Consejería del área ya trasladó al Consistorio del noroeste de la región la comunicación formal de que el "proceso reglado" de adopción "cumple todas las garantías" para "tener el derecho de ser empadronada".

Asimismo, ha remarcado que este martes llamará por teléfono al alcalde para trasladarle que hay "certidumbre jurídica" para llevar a cabo esta acción. "No se puede mantener a esa menor en esa situación que no tiene razón de ser; por eso una comunicación telefónica puede levantar esa discrepancia negativa al empadronamiento", ha añadido Rollán durante una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en la que ha asegurado que puede haber reuniones entre los diferentes equipos jurídicos para solucionar la situación.