Valtònyc: "Estoy seguro de que podré volver a una república catalana"

Atardece en Bruselas y un joven mallorquín aparca su bicicleta junto a la plaza Schumann, a escasos metros del edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea. Sobre el pesa una condena en España de tres años y medio de prisión por el contenido de sus raps. Es Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, quien pronto cumplirá medio año en Bélgica después de haber abandonado Mallorca para evitar cumplir su condena. Diario de Mallorca se citó este lunes con él en la capital europea para analizar sus últimos meses: sus victorias judiciales por el momento, su acercamiento a Carles Puigdemont y sus polémicas. Habla de "persecución de la Audiencia Nacional", asegura que su objetivo ahora es " la República Catalana" y apela a la libertad de expresión: "Yo hago rap, soy un artista, no tengo responsabilidad. Opina lo que quieras de mi música y quejate de ella, pero no la censures".

-Ha conseguido enfrentar la justicia belga con la española por condenarle a tres años y medio de prisión. El juez belga no ve motivos para su extradición.

-Lo único que esperaba era que la justicia belga aplicara su código penal e hiciera justicia más allá de la influencia de ideas políticas. No creo que haya un conflicto entre España y Bélgica, el conflicto lo tiene España cuando ve que otra justicia cuestiona las condenas de la Audiencia Nacional. El debate debería ser si la Audiencia Nacional no pone en peligro la integridad de los ciudadanos cuando abusa del espacio Schengen de forma politizada.

-Que se rechazara la extradición por todos los delitos no entraba ni en sus mejores previsiones. Usted pronosticó que aceptarían la extradición pero sólo por amenazas.

-Era un escenario posible . Para injurias al Rey debería haber injuriado al Rey belga. Apología del terrorismo no he hecho porque tanto ETA como Grapo son organizaciones que ya forman parte de la historia del Estado español. Unas canciones nunca pueden ser terrorismo. Es absurdo. La cultura hip-hop aquí está muy normalizada, estas letras son habituales y no hay condenas a raperos. La Audiencia Nacional utiliza la apología del terrorismo para hacer una persecución ideológica contra la izquierda. Si le preocupara la apologia del terrorismo hubiera condenado a Fedérico Jiménez Losantos.

-¿Estaría cómodo si se dijera de usted o de alguien próximo lo que dice en sus canciones?

-Nunca he atacado a una persona de manera personal, sino a personas con cargos públicos y que influyen en la vida de otra persona. Por ejemplo, si Esperanza Aguirre tras superar un cáncer recorta en Sanidad y coloca a los de la Gürtel tengo todo el derecho a atacarla. Además mi madre ha superado un cáncer. Yo no hago panfletos, no escribo en medios, yo sólo hago canciones. Yo hago rap, soy un artista, no tengo responsabilidad. Puedes opinar lo que quieras de mi música y quejarte de ella, pero no puedes utilizar la censura del Estado.

-Ahora queda la próxima vista del día 6 de noviembre para resolver el recurso de la fiscalía belga, que sí defiende su extradición. ¿Qué espera para entonces?

-Creo que lo que dijo el juez belga ahora es lo más importante. La fiscalía ha recurrido de forma sistemática porque no ha aportado nada nuevo en su recurso.



"Echo mucho de menos a mis amigos, a la que era mi novia, a mis animales"



-Si el recurso no prospera, quedará ver cómo se resuelve el presentado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. ¿Cuando cree que podrá volver a Mallorca?

-No sé si podré volver nunca a Mallorca. Pero estoy seguro que sí podré volver a una república catalana y ese es mi próximo objetivo.

-¿Una república catalana, con o sin Mallorca?

-Sin Mallorca. [Risas]

-Después de medio año, ¿echa de menos Mallorca?

-Claro. Echo mucho de menos a mis amigos, a la que era mi novia, a mis animales, el paperí de festes, ses panades y es variats. Lo echo de menos yo y cualquiera que ha tenido que dejar su casa para vivir en un país más digno. Cuando hay quien quiere independizarse de España a veces también quiere independizarse para vivir en un país mejor.

-¿Se ha sentido respaldado por el Govern de Francina Armengol?

-[Piensa unos segundos] Sí.

-No lo dice demasiado convencido.

-Lo dejaremos en un sí.



"Con Puigdemont no sólo comparto exilio, sino también objetivo: tumbar el régimen del 78"



-Le hemos visto en actos con el expresidente Carles Puigdemont, incluso en Waterloo.

-La imagen que damos aquí es la imagen que debería darse en Cataluña. Ahora la única lucha es la lucha contra el fascismo. Puigdemont, junto con el resto de consellers en el exilio o en prisión, es quien ha sido capaz de hacer más daño al régimen del 78. No sólo compartimos exilio, sino que también compartimos objetivos, como es tumbar el régimen del 78, que se debilitaría mucho con una independencia de Cataluña. Al margen de que el derecho a la autodeterminación es un derecho innegable y Cataluña es una nación.

-Hay quien dice que Puigdemont y su entorno le han lavado el cerebro.

-Es un poco absurdo, defiendo lo que he defendido siempre. Puigdemont y los consellers aquí en el exilio son represaliados como yo. Quien diga que me han lavado el cerebro es que está cegado por el anticatalanismo. ¿Qué harían ellos en mi situación?

-Una de las personas que lo dijo fue el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, a raiz de unas declaraciones suyas sobre que Puigdemont era anarquista.

-Me pareció absurdo que una semana después de poner en evidencia que en España no hay libertad de expresión, el debate fuera si Puigdemont es de izquierdas o de derechas. Una hipérbole es una expresión exagerada, cómo me parece exagerado el debate. Tenemos personas en el exilio, en la prisión y el debate es si son de izquierdas o de derechas.

-Pero para usted, ¿Puigdemont es de izquierdas o es de derechas?

-Es anarquista. [Risas]



"Valtònyc siempre va con Lacoste y ya está, no hay otra"

-Se ha señalado la incoherencia de su discurso con vestir ropa Lacoste. [A la entrevista ha acudido con una chaqueta roja con los símbolos de la antigua Unión Soviética]

-Trabajo desde los 18 años y he ganado dinero levantándome cada día a las cinco de la mañana, el comunismo no te impide beneficiarte del fruto de tu mano de obra. A parte, que Valtònyc siempre va con Lacoste y ya está, no hay otra.

-¿Cuál es ahora su situación económica?¿Cómo financia su estancia en Bélgica?

-Hay una caja de resistencia en la que ha participado mucha gente para defender la libertad de expresión. Es muy importante que se siente un precedente, lo importante no es Valtònyc, hay otros raperos acusados por apología del terrorismo. A parte, aquí también trabajo de diseñador web y tengo ahorros después de haber trabajados desde los 18.

-Se ha especulado sobre que le financia el propio entorno de Puigdemont.

-No, su única aportación ha sido el ser un ejemplo de resistencia y de dignidad.



"El problema no es que haya 10.000 fascistas en Vistalegre, el problema es que las instituciones ya están llenas"

-Todo empezó por la denuncia de Jorge Campos, ahora líder de Actúa-Vox. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando ve a Vox llenando con 10.000 personas Vistalegre en Madrid?

-Los fachas también llenan el Santiago Bernabéu cada domingo, no me preocupa mucho. Que la extrema derecha esté en auge en Europa no es una novedad. Ante la miseria, el fascismo cuela discursos populistas y xenófobos por el miedo de la gente. El problema no es que haya 10.000 fascistas en Vistalegre, el problema es que las instituciones ya están llenas.

-¿Le gusta Taburete?

-[Risas] No los he escuchado nunca.

-Su vocal, Willy Bárcenas, hijo de Luís Bárcenas, dijo que usted era un cagón.

-Me parecío una buena estrategia para salir en los medios. Han aprovechado mi nombre para salir en los medios. Fue una buena jugada. Muy bien jugado. [Risas]