Delgado acusa al PP de sumarse al "chantaje" de Villarejo

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha acusado hoy al PP de sumarse al "chantaje" del excomisario José Manuel Villarejo al Estado, del que ella se considera víctima, y de "revictimizarla" mediante la utilización política de la estrategia de ese expolicía.

Delgado ha respondido en el pleno del Congreso a sendas preguntas de los diputados del PP Javier Maroto y José Antonio Bermúdez de Castro sobre su relación con Villarejo. En ambos casos, los diputados la han pedido que dimita por "dignidad".

La bancada del PP ha recibido con gritos de "dimisión, dimisión" las intervenciones de la ministra de Justicia, cuya renuncia o cese reclamó ayer el pleno de la Cámara, y quien hoy se ha defendido de unas conversaciones "manipuladas" e incluso ha atacado a los diputados del PP por callar ante la corrupción de su partido.

"Yo no me siento chantajeada por nadie, me podría sentir chantajeada exactamente igual que usted o alguno de ustedes", ha respondido inicialmente Delgado a Javier Maroto.

En su segunda intervención, ha arremetido contra el principal partido de la oposición por la "utilización política" de un "chantaje" al Estado del que ella "es víctima".

Y ha añadido que chantajear no es solo difundir las "grabaciones ilegales" o las "conversaciones manipuladas", sino también "seguir la lógica del chantajista" y entrar en el "lodazal político".

Maroto, además de pedir su dimisión, ha planteado a la ministra que debe ser duro que la gente la mire "raro" por "mentir", que los socios del gobierno pidan "su cabeza" o que sus propios compañeros de partido la pongan en cuestión.

"Los españoles no se merecen una ministra como usted", ha recalcado.

Un mensaje similar al planteado por Bermúdez de Castro, quien ha centrado su crítica en que la ministra no denunciara presuntos delitos que aparecen en la conversación grabada por Villarejo: la supuesta relación de compañeros fiscales con menores en Colombia y la creación de una red de prostitución para obtener información por parte del excomisario.

"Yo no he presenciado la comisión de ningún delito, no he estado presente ante ningún hecho que me hubiera obligado a denunciar", ha respondido Delgado, quien ha dicho saber "distinguir perfectamente" lo que es un delito de lo que no lo es y ha reiterado que el PP está dando valor a una "grabación manipulada" que está sometida a investigación judicial.

Pero la ministra ha aprovechado esa pregunta para pasar al ataque y recordar que ninguno de los diputados del PP denunció a su extesorero Luis Bárcenas "mientras les repartía a algunos sobres con dinero dentro".

"No recuerdo que usted saliese a denunciar las presiones que le relató el exalcalde de Boadilla para que se contratase con ciertas empresas que ayudaban al PP", ha añadido antes de citar los "regalos" al PP de Valencia o "el dinero en metálico que circulaba" en actos del partido.

La ministra está citada a la seis de la tarde de hoy para comparecer en la Comisión de Justicia y explicar todo lo relacionado con su relación con Villarejo.