Moncloa asume que no podrá impedir que Franco sea enterrado en la Almudena

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado hoy que el Ejecutivo "no puede hacer nada más que respetar" si la familia Franco decide enterrar los restos del dictador en la cripta de la catedral de la Almudena de Madrid una vez que sean exhumados del Valle de los Caídos.

Calvo se ha referido a la controversia sobre el destino del cadáver de Franco en una conversación informal con periodistas en la recepción del Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional.

"No depende de nosotros. No podemos decidir a dónde van los restos. Estamos hablando de unos restos humanos, aunque sean de un dictador", ha comentado la vicepresidenta.

La familia de Franco ha comunicado al Gobierno que en caso de que se lleve a cabo la exhumación, en contra de su voluntad, trasladará los restos a la cripta de la catedral de Madrid para que sean inhumados junto a los de la hija del dictador y su esposo.

Calvo ha recordado que esa zona subterránea de la Almudena es un lugar privado que depende de la Iglesia y sobre la que el Gobierno no puede ejercer ninguna potestad.

"¿Voy a decirle a la Iglesia que puede o no puede hacer? La Iglesia sabe lo que quiere y lo que no, lo que puede y lo que no, lo que debe y lo que no", ha señalado la también ministra de Igualdad.

A su juicio, el Gobierno ha sido "inmaculado" a la hora de abordar este caso con la ley en la mano, y ha añadido que no han tratado con la Iglesia a dónde se va a trasladar la sepultura de Franco, ni tampoco con los familiares.

Calvo ha concretado que el próximo día 29 hará una visita al Vaticano para reunirse con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, pero ha insistido en que no se abordará el asunto de Franco.

Ha apuntado que hay "muchas cosas" en la agenda bilateral que el Gobierno quiere tratar con el Vaticano, si bien no ha concretado cuáles son las principales cuestiones.

Sí ha descartado que en esta legislatura se pueda plantear una revisión del Concordato que regula las relaciones entre el Estado y la Santa Sede, como defiende el PSOE.

La vicepresidenta ha coincidido en el Palacio Real con el nuncio, Renzo Fratini, a quien ha saludado.

Respecto a cuándo se llevará a cabo la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, Calvo no ha dado pistas, pero ha reiterado que se hará con "discreción", al tiempo que ha descartado que haya honores militares, como ha pedido la familia del dictador.