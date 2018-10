Sánchez pide aprender del "error histórico" del Brexit

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este miércoles a los partidos españoles, y en particular a los independendistas, a aprender del "error histórico" que supondrá el Brexit para el Reino Unido y les ha llamado a aparcar la actual "endogamia" que caracteriza el debate político español para empezar a forjar "nuevos acuerdos" en favor de la unidad de España y de "la nueva patria" que es la UE.

En el Pleno en el Congreso para dar cuenta de la última cumbre europea e informar de la venta de armas a Arabia Saudí, Sánchez ha alertado de que "mientras el Brexit" y sus implicaciones se acercan, la política española se mantiene "ajena, encapsulada en un debate circular sobre la segregación" de España.

"Quienes defienden esa segregación, ¿no tienen ninguna conclusión que extraer del Brexit? ¿No existe para ellos? ¿No creen que es una decisión que va en contra del sentido de la historia? ¿No creen que el Brexit es lesivo para el conjunto de la ciudadanía británica y el conjunto de la ciudadanía europea?", les ha interpelado.

Pero Sánchez también se ha dirigido a los llamados partidos constitucionalistas para hacerles ver que quizás el Brexit no es sino "la desgraciada consecuencia de no haber hecho las reformas necesarias en la UE" y un ejemplo de cómo una crisis se puede "enquistar" si no se le da "mayor respuesta" política que el "reproche mutuo" entre partidos.

A todas las fuerzas políticas les ha indicado que, pese a tener diferencias respecto a la posición de cada uno frente al Brexit, también comparten coincidencias, como el compromiso con la UE, que todos quieren "reforzar" tras la salida del Reino Unido del club europeo.

Y eso exige, ha subrayado Sánchez, "aparcar" las diferencias, "dialogar y forjar acuerdos que refuercen" el proyecto común "que es Europa y es España". "Si lo hacemos, estaremos ayudando a nuestros compatriotas de todos y cada uno de los pueblos de España y a esa nueva patria que es Europa", ha remarcado.

El presidente ha incidido en la necesidad de "tomar nota de los errores ajenos", aprender de "la desgracia" que supone el Brexit para el Reino Unido y la UE y empezar a pensar en "la prosperidad" de los españoles y los europeos ofreciendo un "horizonte de concordia a las generaciones más jóvenes".

"Son más cosas las que nos unen que las que nos separan", ha abundado. "Demos prioridad a la unión de Europa y a la unión de España", ha zanjado antes de entrar a detallar los acuerdos de la pasada cumbre europea.