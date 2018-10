Un informe psicológico dice que Nogueira tiene rasgos psicopáticos definidos

El informe elaborado por psicólogos forenses del Instituto de Medicina Legal de Guadalajara señala que el asesino confeso de cuatro familiares en Pioz (Guadalajara), Patrick Nogueira, tiene rasgos definidos de tener una personalidad psicopática y que tiene plena capacidad y plena conciencia de sus actos desde el punto de vista intelectual y de su voluntad.

El informe de los psicólogos forenses ha sido presentado este lunes en la cuarta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Guadalajara contra Patrick Nogueira, asesino confeso de sus tíos, de 39 años -a los que posteriormente descuartizó-, y de sus primos de 1 y 4 años, en agosto de 2016, en un chalé de Pioz.

Las dos expertas encargadas de exponer el informe han concluido que la personalidad de Nogueira "tiene rasgos psicopáticos", si bien han advertido de que el hecho de que una persona pueda tener una psicopatía no predetermina que esa persona tenga una conducta delictiva.

Sí han señalado que "ante determinadas conductas" puede ser que la reacción de la persona con rasgos de psicopatía sea "más impersonal, más violenta, más desproporcionada".

También han resaltado que Nogueira, a la hora de cometer los crímenes, tuvo "plena capacidad y plena conciencia" desde el punto de vista intelectual y de su voluntad.

"Lo manifestaba así, él quería hacer eso, lo hizo plenamente consciente de lo que quería y porque quería", han declarado las psicólogas, que también han explicado que, a lo largo de las dos entrevistas que mantuvieron con el acusado, no mostró arrepentimiento, y sí preocupado por qué sería de su vida una vez que saliera de prisión.

También han apuntado que Nogueira afirmaba que no recordaba los momentos en que cometió los asesinatos, sobre todo lo relacionado con los niños, aunque han asegurado que esa amnesia "no tiene una explicación desde el punto de vista psicológico", ni que tuviera una alteración de la memoria ni a corto ni a largo plazo, sino que "solo parecía que respondía a un deseo de no aportar cierta información".