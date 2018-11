Torra pide por sorpresa comparecer este miércoles en el Parlament

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido hoy por sorpresa comparecer mañana ante el pleno del Parlament para "informar sobre los últimos acontecimientos de la actualidad política y judicial", tras conocerse los escritos de acusación de Fiscalía y Abogacía del Estado por el caso 'procés'.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament para mañana a primera hora, con el fin de tramitar la petición y permitir que Torra pueda comparecer mañana mismo, cuando ya hay convocado un pleno.

La Mesa y la Junta de Portavoces se reunirán a partir de las 9:30 horas, según ha informado el Parlament en un comunicado, mientras que el pleno está previsto que empiece a las 10:00 horas, si bien el horario de esta sesión plenaria puede quedar alterado por la comparecencia.

Torra ya iba a ser uno de los protagonistas del pleno, puesto que el primer punto del orden del día es la sesión de control a los consellers del Govern y al presidente de la Generalitat.

Tras la reunión de hoy del Govern, la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, que no ha avanzado los planes de Torra de pedir comparecer en el Parlament, ha reafirmado el 'no' del independentismo a los Presupuestos Generales del Estado impulsados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez por no plantear ninguna "solución política para resolver el conflicto político" en Cataluña.

La comparecencia de mañana llega después de que los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, con peticiones de penas de cárcel para los dirigentes independentistas vinculados al 1-O, hayan acabado de encender los ánimos en las filas soberanistas, donde se da por hecho que el Gobierno de Pedro Sánchez no podrá contar con los votos del PDeCAT y ERC para aprobar los presupuestos estatales para 2019.

Además, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de condenar a España por no atender la recusación por parcialidad que presentaron Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale en 2011 contra la jueza de la Audiencia Nacional Ángela Murillo ha sido esgrimida hoy por el soberanismo como argumento en contra de la causa del 1-O.