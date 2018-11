Iglesias y Colau unen fuerzas para que JxCat y ERC apoyen los Presupuestos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido a PDeCAT y ERC apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha dicho que llevar a España a una nueva elecciones podría llevar al país al mismo escenario o a un Gobierno central de PP, Cs y Vox: "No se lo pongamos fácil a los enemigos de la democracia".

En el acto 'Ara és possible' este domingo en el barrio barcelonés de Nou Barris para defender el impacto que tendría para los ciudadanos la aprobación de los PGE, Iglesias ha pedido a los soberanistas trabajar con empatía y sentido común para sentar al Gobierno del PSOE en una mesa de negociación

"No nos encastillemos, aunque estemos convencidos de que tenemos la razón en todo. A veces, para llegar a un acuerdo, es necesario que todos cedamos en algo. Somos consciente que el Gobierno no ha estado a la altura, pero juntos, a lo mejor, podemos intentar recorrer un camino democrático. No se lo pongamos fácil a los enemigos de la democracia", ha dicho.

En este sentido, ha admitido que quizá es "inmoral" hablar de Presupuestos y de dinero cuando hay políticos y líderes sociales presos, pero ha recordado que los PGE beneficiarían a los trabajadores por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por la actualización de las pensiones según el IPC y por las mejoras en las prestaciones a la dependencias, ha dicho.

Asimismo, ha alabado la "gran altura moral" que han demostrado los líderes soberanistas encarcelados Jordi Cuixart y Jordi Sànchez que, a pesar de las amenazas de condena, han pedido que no se le utilice como moneda de cambio, y ha dicho que no se puede consentir que se roben los avances sociales que supondrían estos PGE.

También ha subrayado que el Gobierno del PSOE debe escuchar y reconocer a todos los actores políticos: "Debe asumir que lo que ocurre en Catalunya solo tiene una solución política y democrática. Jamás se va a resolver con represión, con palos y con cárceles", y ha advertido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lo tendrá que currar, en sus palabras.



Mejoras reales

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha remarcado en su intervención que la capital catalana necesita conseguir recursos para el transporte público, para la dependencia y para los que más lo necesitan, y ha asegurado que trabajarán para que las mejoras que proponen los PGE no sean solo promesas, sino que sean una realidad, en sus palabras.

La líder de EnComúPodem en el Congreso, Lucía Martín, ha subrayado que se han dejado la piel en la negociación de los PGE, y ha dicho que el PSOE no quería impulsar medidas que paren los pies a grandes especuladores: "El PSOE tratará de escapar de aquellas cosas que nunca ha querido hacer.

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, también ha afirmado que los presupuestos de la Generalitat no podrán ser sociales si no se aprueban los PGE y si no se aplica una reforma fiscal, y ha apelado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a impulsar unas cuentas más sociales: "No aprobaremos unos Presupuestos continuistas, no aceptaremos gestos simbólicos en los pilares del sistema de bienestar".



Gobierno de PP, Cs y Vox

Iglesias ha relatado que, en el caso de no aprobarse los PGE y celebrarse elecciones, cabrían dos posibilidades: que se volviera a formar una mayoría que frenara a la derecha y se repitiera la misma situación, o que se erigiera un Gobierno formado por PP, Cs y Vox: "¿Y entonces qué? ¿Cuánto peor mejor? Tendríamos unos PGE a medida de los bancos, de los defraurdadores, que apuesten por los recortes y dejen sin dinero a los dependientes".

"¿Pensáis que no pueden tener problema en seguir encarcelando a políticos catalanes, a tuiteros, titiriteros, raperos y a políticos de otras formaciones políticas? ¿Y entonces qué? Se inventarán excusas, ¿Qué más da? Donde cabe un independentista preso cabe uno al que le llamen populista o cualquier barbaridad", y ha advertido que España podría convertirse en una nueva Turquía.



"¿Para qué sirve el Rey?"

El líder de Podemos ha cuestionado la utilidad de la figura del Rey en la actualidad: "¿Para que sirve el Rey? Quizá el anterior sirvió para que no hubiera un golpe de Estado? ¿Pero para que sirve el actual?", y ha asegurado que lo que España necesita es instrumentos que garanticen instituciones de fraternidad republicanos entre pueblos, según él.

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, también ha asegurado que la Monarquía es una institución inservible y anacrónica, y ha afirmado que el republicanismo del siglo XXI debe trabajar por tener calles limpias, bibliotecas, sanidad y pensiones dignas, y Albiach, ha coincidido en que la Corona es un una institución caduca, en sus palabras.