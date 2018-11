Casado evita censurar a Vox: "Lo que no puedo hacer es criticar a mi exvotante"

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido su estrategia de no criticar a Vox, como en su momento no criticó a Ciudadanos cuando irrumpió en la política nacional, porque sería criticar al exvotante del PP al que, por el contrario, hay que mostrar comprensión por no haberse sentido representado.

En una entrevista en EsRadio, Casado ha insistido en que aspira a liderar el centroderecha y a aglutinarlo en el PP cuando los votantes den la mayoría a ese espacio electoral.

Apuesta, así, por "reunificar" a todos estos partidos una vez accedan al poder.

El líder del PP ha recordado cómo se le reprochaba, cuando Ciudadanos creció y se extendió a la política nacional, que no criticase a este partido, del mismo modo que ahora se le censura por no criticar a Vox.

"Yo lo que no puedo hacer es criticar a mi exvotante o recriminarle porque ha dejado de votarme. Todo lo contrario, lo que tengo que decirle es que le entiendo si en algún momento ha censurado a su antiguo partido por hacer lo urgente en vez de hacer lo importante", ha señalado.

Ha añadido que puede explicar a los votantes por qué el PP tomó determinadas decisiones -por ejemplo durante la crisis- pero nunca, ha insistido, puede echarle en cara a un exvotante no haberse sentido representado, sino que tendrá que "enamorarle" y convencerle de que el PP sigue siendo su partido.

El líder del PP ha asegurado que el discurso que está haciendo en esta campaña es el que ha defendido siempre, porque "toda la vida" ha tenido y ha explicado los mismos principios que está mostrando ahora.

Y ha considerado que "más allá de los logotipos" de uno u otro partido esa "España de los balcones" a la que él quiere representar quería "escuchar estas cuestiones" de las que habla.

Ha añadido, además, que los suyos son principios "transversales" que están "por encima de las siglas" y ha recalcado que él antes que ser de derechas es "liberal".

Por otro lado, Pablo Casado ha defendido haber hecho una campaña tan intensa como la suya en Andalucía para apoyar la candidatura de Juanma Moreno.

Y frente a quienes cuestionan si le conviene o no haberse implicado tanto ha señalado que él es de los que "bajan a torear al ruedo", porque hay que "arrimarse, torear y convencer", y ha asegurado que hará lo mismo en cualquier otra convocatoria electoral.

En la entrevista, Pablo Casado ha defendido que el exministro Eduardo Zaplana, que se encuentra en prisión preventiva y padece una grave enfermedad, sea puesto en libertad por razones humanitarias.

Tras señalar que hay "muchos mecanismos" y "ningún riesgo" en esta decisión, ha insistido en la gravedad de la enfermedad de Zaplana y ha considerado que hay "agravios comparativos con otros casos que lo hacen más lastimoso".