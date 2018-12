Torra solo se reunirá con Sánchez para tratar temas "a fondo"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, solo se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si es para tratar "los temas a fondo", según fuentes de la Generalitat consultadas por Europa Press.

Lo han explicado después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, haya enviado una carta a la Generalitat ofreciendo una reunión formal entre Torra y Sánchez coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el 21 de diciembre.

El presidente catalán no se cierra a verse con el presidente del Gobierno, pero considera que tiene que tener un contenido detallado para que la reunión no se quede en una foto o en un mero encuentro protocolario.

"Se tienen que poner encima de la mesa todos los temas. Todos. No solo hablarlo, sino abordarlos a fondo. Si no se está en disposición de abordar los temas a fondo, no hace falta hacer reuniones", concluyen las mismas fuentes.

La Generalitat sostiene que no se ha movido de lo que dijo el 9 de julio tras la primera y única reunión que han tenido Sánchez y Torra hasta ahora y que fue en la Moncloa: "En cualquier otra reunión que se haga, se tiene que hablar de todos los temas".



"Autodeterminación y presos"

En una intervención el miércoles ante el pleno del Parlament, Torra explicó que en cualquier eventual reunión con el presidente deberían abordarse al menos tres temas que considera esenciales: "Autodeterminación, presos y exiliados".

La Generalitat sostiene que para abordar "temas sectoriales" ya existen las comisiones bilaterales entre el Govern y el Estado que se reactivaron a principios de agosto y que se han ido reuniendo en los últimos meses.

En aquella intervención ante la Cámara, Torra criticó que Sánchez ha rechazado hasta ahora abordar el conflicto en Catalunya desde una óptica política y no judicial, y se preguntó cómo puede permitírselo con presos soberanistas que llevan casi dos semanas "en huelga de hambre".

Las mismas fuentes también han explicado que la Generalitat tiene previsto responder formalmente "en los próximos días" a la carta de Calvo que han recibido este viernes.