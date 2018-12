Una militante del PSOE culpa a Marta del Castillo de su propia muerte

Una militante del PSOE de La Rioja ha levantado la polémica en las redes sociales después de publicar un mensaje de lo más ofensivo en Facebook. María Luisa Izco intentó defender a Pedro Sánchez después de que Antonio del Castillo, padre de la joven, le llamara "tonto" por su postura en torno a la prisión permanente revisable.



Y no se le ocurrió otra manera de hacerlo que atacando a Marta del Castillo, asesinada en 2009 presuntamente a manos de Miguel Carcaño: "Lo que podía hacer es no insultar a nadie y menos al Presidente del Gobierno. Vaya con sus amigos de Vox a recorrer Andalucía y mientras piense en todo el dinero que se gastó para buscar a su hija. Que por cierto si no hubiera ido a casa de su exnovio sola, y en condiciones no muy buenas seguiría viva. Nadie es dueño de la vida de nadie. Pero usted está todo el día criticando a un Gobierno que se desvivió por buscarla. Y otra cosa sin cadáver no hay crimen", escribió Izco.







Maria Luisa Izco, "miembra" de la ejecutiva del PSOE La Rioja se dirige de esta manera a @kastillo62 padre de #MartaDelCastillo... No se le cae la cara de vergüenza? Puede no compartir su ideología, pero un padre que ha perdido a una hija no se merece estas palabras. #RESPETO pic.twitter.com/kTMr6lofww — Policías España (@PoliciasSpain) 20 de diciembre de 2018

Suspendemos de militancia a la militante logroñesa por su opinión contra el padre de Marta del Castillo e iniciamos los trámites de expulsión



Pedimos perdón a @kastillo62 por una opinión particular que no se corresponde con la del PSOE, que no compartimos y que denunciamos — PSOE La Rioja (@PSOELaRioja) 21 de diciembre de 2018

Este mensaje le ha costado aalgo más que la repulsa de cientos de usuarios. EL PSOE de La Rioja ya ha anunciado que ha suspendido de militancia a la mujer y que ya ha iniciado los trámites para expulsarla del partido.