Irene Lozano compara el referéndum del 1-O con una "violación"

La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, ha comparado la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña con "una violación" porque la votación se celebró a pesar de que las autoridades catalanes no tenían "permiso" para convocarla.

"La cosa es que ellos querían hacer el referéndum pero no tenían el permiso. Yo normalmente uso esta metáfora del sexo. Quiero decir, el sexo no está prohibido, igual que votar no está prohibido, pero no lo puedes hacer a la fuerza. Si no, sería una violación. Es lo mismo con la democracia. No solo es un tema de decir: ok, nosotros siempre podemos votar, la democracia consiste en votar. No funciona así", ha afirmado Lozano, en una entrevista concedida el miércoles por la noche a la cadena de televisión británica Sky News.

Tras señalar que "la democracia es un régimen complejo", basado en "aplicar" y "obedecer" la ley, Lozano ha asegurado que las autoridades catalanas eran "especialmente responsables" y que tenían que cumplir la ley "y no lo hicieron".

"Usted dice, 25 años son excesivos. Es una cuestión de opinión pero no importa mi opinión o la opinión de usted. La cosa es que es el tribunal el que tiene tomar la decisión y decidir si el delito fue suficientemente grave para mandarlos 25 años a prisión", ha afirmado.

En ese momento, el periodista le ha preguntado a Lozano si estaba comparando el referéndum de Cataluña con una violación y si estaba manteniendo que tenían que ser condenados a 25 años de prisión por eso y la secretaria de Estado ha dicho que "no" y que podría haberse explicado mal.

"No. Quizá no me explicado adecuadamente. Lo que digo es que cualquier acto que tu hagas es distinto si lo haces porque tienes permiso o si no tienes permiso. Yo digo: el sexo está bien pero si no tienes permiso, entonces se convierte en una violación. Eso es lo que he dicho. Votar está bien pero si no tienes permiso, se convierte en un delito criminal en España", ha subrayado.

Ante la pregunta de si cree que los políticos independentistas que están siendo juzgados deberían pasar 25 años de prisión, Lozano ha evitado explicar su opinión. "No voy a decir mi opinión porque eso no importa en absoluto. Soy un alto cargo del Gobierno y podría entenderse mal. Quiero decir, mi opinión verdaderamente no importa", ha concluido.