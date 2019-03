Soraya Rodríguez se da de baja en el PSOE y no descarta sumarse a otro partido

La exsecretaria de Estado de Cooperación Internacional y diputada del PSOE hasta el final de esta Legislatura, Soraya Rodríguez, se ha dado de baja en el PSOE. En la carta que ha remitido a la secretaria general del PSOE de Valladolid afirma que esta "difícil decisión" la ha adoptado por la "discrepancia profunda" que mantiene con la dirección del partido en relación a su política con el independentismo catalán.

"No puedo compartir que la mayoría de la moción de censura, que ha sostenido al gobierno durante los últimos ochos meses, sea una posibilidad viable de conformar una mayoría parlamentaria razonable para sostener un gobierno socialista. Por ello espero y deseo que tras los resultados electorales del 28 de abril el PSOE no reedite la mayoría de la moción de censura para obtener una investidura", explica en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

No cierra sumarse a otros partidos



La exsecretaria de Estado de Cooperación Internacional y diputada del PSOE hasta el final de esta Legislatura, Soraya Rodríguez, no ha descartado sumarse a otro partido político después de haberse dado de baja de la formación este mismo miércoles.

"No descarto nada. Hoy he tomado una decisión dura, que es la de abandonar la militancia", ha explicado Rodríguez en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que también ha reconocido que no se alejará de la vida política.

"La política se puede hacer desde muchos sitios y ahora puedo tomar decisiones", ha respondido la exdiputada socialista tras ser preguntada por si se inscribirá en otro partido.

"Creo que mi trayectoria y el posicionamiento que he mantenido durante estos dos últimos años en que ha habido cambios importantes y se han tomado decisiones trascendentales. Siempre he mantenido la misma posición de forma coherente", ha señalado.