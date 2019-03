Cs y PP denuncian a Torra por no retirar los lazos

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha denunciado este viernes ante la Fiscalía el "incumplimiento" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que le instaba a retirar lazos amarillos y esteladas de edificios públicos.

Acompañada del portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, Arrimadas ha acudido a la sede de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para presentar un escrito de ocho páginas en el que pone en conocimiento del ministerio fiscal la actitud de Torra, por si pudiera ser constitutiva de los delitos de "desobediencia" y "delito de propaganda electoral".

Arrimadas ha acusado a Torra de convertir los edificios públicos dependientes de la Generalitat en un gran "tablón de anuncios del separatismo", del que cuelgan retratos de los líderes soberanistas encausados por el 1-O, varios de los cuales serán cabezas de lista de JxCat y ERC en las elecciones generales del 28 de abril.

"Si ya es indignante en cualquier momento del año que los edificios públicos estén ocupados por propaganda separatista, más aún lo es que lo hagan en pleno período electoral. Los edificios públicos están llenos de propaganda separatista, no sólo de lazos sino de las caras de los candidatos de los partidos separatistas, es una auténtica vergüenza", ha protestado.

Se ha referido así a los carteles de apoyo a los presos Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva, elegidos por JxCat y ERC para encabezar varias de sus candidaturas al Congreso y Senado en las diferentes circunscripciones catalanas.

"No nos rendiremos, no nos callarán, no nos harán participar en una campaña electoral mientras sus edificios públicos están llenos de propaganda separatista", ha afirmado la jefa de la oposición en Cataluña, que ha advertido a Torra de que desobedecer una resolución de la JEC "no es ninguna tontería".

En su escrito, Cs recuerda que la JEC adoptó una resolución el pasado 11 de marzo en la que daba a Torra un plazo de 48 horas para que retirara la simbología partidista de los edificios públicos.

"Los indicios de desobediencia son evidentes"



Torra avisó este jueves de la "imposibilidad" de cumplir la orden sobre la retirada de esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos, a la espera de que la JEC estudie el lunes su recurso.

Cs considera que "son más que evidentes los indicios y las evidencias del delito de desobediencia grave", porque ha "persistido intencionadamente en las conductas prohibidas".

Además, "dado que la conducta infractora del principio de neutralidad política habilita la utilización de las sedes de los edificios de la Generalitat como escaparates públicos de proyección de propaganda partidista identificable con determinadas candidaturas electorales", puede hablarse según Cs también de un "delito de propaganda electoral en su modalidad de infracción de las normas legales en materia de espacios públicos reservados" para ello.

Por otra parte, Arrimadas se ha desmarcado de los grupos de encapuchados que han intentado descolgar las pancartas con lazos amarillos de las fachadas del Palau de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona.

"Los que deben quitar los lazos y la propaganda separatista son Colau y Torra. Son los gobernantes quienes tienen la obligación legal de garantizar la neutralidad. En una democracia, no hay plan B", ha recalcado.

El PP también denuncia a Torra



Por su parte, el PP también ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y funcionarios autonómicos y municipales por no atender la instrucción de la Junta Electoral Central (JEC) para retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.

La denuncia ha sido presentada esta mañana por el secretario general del partido, Teodoro García Egea, por supuesto "delito de denegación de auxilio a requerimiento de la autoridad competente" y de "desobediencia" a sendos artículos del Código Penal, por lo que en el escrito se reclama las "acciones penales oportunas".

El presidente del PP, Pablo Casado, ya anunció este viernes, en una intervención en Sevilla, que esta denuncia estaba preparada y es para "recurrir la negativa de Torra a quitar los lazos amarillos" y por no cumplir la exigencia de la Junta Electoral Central en este sentido.