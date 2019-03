El independentismo catalán marcha en Madrid en protesta contra el juicio del ´procés´

Miles de personas encabezadas por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, se han manifestado esta tarde en el centro de Madrid para protestar contra el "juicio farsa" del 'procés', una marcha que ha convocado a 120.000 asistentes, según la organización, y a 18.000 según el cómputo policial.

Torra, que ha caminado durante la marcha junto al expresidente catalán Artur Mas, ha pedido a España que escuche los "gritos de libertad" y "de independencia" de la manifestación y ha instado al país a mirarse y estudiar para ver en qué ha fallado "para que tanta gente esté apelando al derecho a la autodeterminación".

Además, ha expresado solidaridad con las "compañeras y compañeros" presos y "en el exilio" y ha tachado de "juicio farsa" el proceso abierto en el Tribunal Supremo, como lo hecho el presidente del Parlament, Roger Torrent, quien ha avisado de que el "conflicto político entre Cataluña y el Estado solo se resolverá con democracia".

A ambos lados del Paseo del Prado, miles de simpatizantes del movimiento soberanista llegados de distintos puntos de Cataluña y de otras zonas de España, como Galicia, Castilla y León, Andalucía, País Vasco y Asturias, han ondeado banderas esteladas para dar la bienvenida a la cabecera de la manifestación, cuyo lema rezaba 'La autodeterminación no es delito. Democracia es decidir'.

Desde primera hora de la tarde, las inmediaciones del Parque del Retiro se han llenado con manifestantes llegados desde Cataluña en más de 500 autocares y una quincena de trenes AVE, de todas las edades y muchos de ellos portando urnas transparentes bajo la premisa de "No hace daño votar".

Y no solo con esa frase han querido dejar patente su protesta. También lo han hecho con pequeños carteles, en catalán y castellano, en los que se podía leer: "No pasarán", "No hay justicia", "Juicio farsa. Teatro del bueno" o "Som republica, republic of Catalonia" y "Libertad presos y exiliados políticos", o con cánticos en catalán y en castellano como "1 de octubre. Ni olvido, ni perdono" o "Hemos venido a despedirnos".

El final del recorrido ha sido la Plaza de Cibeles, donde se ha instalado un gran escenario por el que han ido pasando diferentes representantes de ANC y Òmnium Cultural, además de algunos de los más de sesenta colectivos sociales, organizaciones del 15M, entidades republicanas y antifascistas.

El cierre final ha tenido como protagonista 'L'estaca', la canción de Lluís Llach que se ha convertido en un símbolo del movimiento independentista catalán.



Adhesiones

La manifestación del independentismo ha contado con una pancarta unitaria acordada todos los colectivos convocantes con el lema 'La autodeterminación no es delito. Democracia es decidir'. Entidades como Omnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) han liderado la marcha, pero a ella se han sumado otro tipo de partidos políticos y organizaciones de diferentes partes de España, como Izquierda Castellana.

Desde la organización han indicado que además de la ANC, Omnium, JxCat, ERC y la CUP, se han adherido a la protesta tanto miembros de EH Bildu como del Bloque Nacionalista Galego (BNG). Del País Vasco también participarán Gure Esku Dago y de Altsasu Gurasoak; desde Galicia la Confederación Intersindical Galega, Via Galega y la Plataforma Galicia con Cataluña; de Andalucía, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT); y desde Aragón, Puyalón (nacionalistas aragoneses). Entre los convocantes de la manifestación también se encuentra Anticapitalistas Madrid, y se ha confirmado la presencia en la misma de Rommy Arce.

También se suman a la convocatoria fuerzas sindicales como IAC Cataluña, Intersindical-CSC Cataluña, Intersindical Valenciana, STEI Intersindical Islas Baleares, LAB Euskadi, ESK Euskadi, Steilas Euskadi, CUT Galicia, CUT Aragón, SAT Andalucía, FSOC Canarias, Intersindical Canaria y CSI Asturias.

Por su parte, IU Madrid lanzó este jueves desde su cuenta de Twitter el cartel de la manifestación y lo acompañó con un mensaje en el que se leía: "Sin derecho a decidir no hay Democracia. Sábado 18h manifestación por la dignidad, la democracia y la deriva depresiva y autoritaria". Lo acompañan con la etiqueta 'Libertad Para Los Presos Políticos'. Fuentes de la formación han puntualizado que si bien apoyaban la manifestación, no se iban a adherir al manifiesto y nadie iba a acudoir en representación de IU Madrid.