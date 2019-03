Maroto culpa a Sánchez y Carmena de la manifestación independentista: "Con Casado no volverá a suceder"

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de permitir la manifestación independentista de este sábado en la capital.



El dirigente popular ha compartido en Twitter una fotografía del escenario en el que culminará la marcha, en el que se puede leer el lema 'La autodeterminación no es delito' en español e inglés.



Esto está pasando ahora mismo en Madrid. Carmena en Madrid y Sanchez en la Moncloa lo permiten. Con @pablocasado_ esto no volverá a suceder NUNCA !! #GarantíaParaEspañaSiempre pic.twitter.com/QKvkswWy5Z

No, @inigoaduriz, aunque yo tenía que haber sido más exacto en mi expresión para no inducir a error, no queremos prohibir manifestaciones. Lo que NUNCA queremos volver a ver es políticos que permitan o alienten la quiebra de nuestro Estado de Derecho. https://t.co/HiCt1DTS4c