La sede de Ciudadanos en Barcelona amanece con pintadas de Arran

La sede de Ciudadanos en Barcelona ha amanecido este martes con cristales de su fachada rotos y pintadas con la firma de Arran, organización juvenil vinculada a la CUP.

Según fuentes de Ciudadanos, cinco encapuchados han realizado este ataque sobre las 0.50 horas, han arrojado pintura blanca y han escrito: "Por nuestros cuerpos no pasaréis", unos hechos por los que el partido presentará denuncia ante los Mossos d'Esquadra.

Desde Twitter, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha denunciado que "una vez más los fascistas vuelven a atacar la sede de Ciudadanos en Barcelona rompiendo cristales, haciendo pintadas y lanzando pintura".

"Vuestras amenazas, insultos y señalamientos no nos callarán. Seguiremos defendiendo la democracia, la unión y la libertad", ha añadido.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, también se ha hecho eco del incidente: "Esta es la verdadera cara del separatismo; señala y acosa al que piensa diferente. Esto es solo un ejemplo de lo que tenemos que soportar los demócratas en Cataluña".



Rivera pide retirar los fondos públicos a la CUP



El presidente de Cs, Albert Rivera, ha planteado que se retire a las CUP los fondos públicos que recibe del Estado por cometer "atentados y ataques" contra otras fuerzas, refiriéndose a la agresión que ha sufrido su sede en Barcelona, reivindicada por Arran, las juventudes del partido independentista.

Rivera, en una visita a la Fundación ONCE, ha dicho que "no tiene ningún sentido" que un grupo parlamentario se dedique a atentar contra las sedes de otras formaciones, insistiendo en que no se puede dar dinero a los que "utilizan la violencia".

El líder de Ciudadanos ha señalado cómo es posible que algunos aún se pregunten "por qué hay que poner freno al nacionalismo, plantar cara al separatismo y retirar los fondos a los que no respetan la ley".

Según Rivera, ha llegado ya el momento de trasladar a partidos e instituciones del Estado que "no podrá recibir dinero público quien se dedica a romper la convivencia y la democracia", planteando por eso la necesidad de abrir un debate que aborde esta cuestión.

Sobre el ultimátum que la Junta Electoral Central (JEC) ha dado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que retire las esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos, que expira a las ocho de esta tarde, ha pedido al Gobierno que no mire a otro lado y actúe la Fiscalía si no se quitan.

"Le pido a Sánchez que en vez de legitimar los ataques de Torra al Estado y criminalizar a los que defendemos el Estado de derecho haga cumplir la ley", ha subrayado.