Retiran el lazo blanco de la consejería de Economía

Elsituado desde este jueves en la fachada de la sede delde la Generalitat, que sustituyó a uno anterior de color amarillo, ha sidoen la mañana del viernes.Fuentes de esta consellería, que dirige Pere Aragonès (ERC), han señalado que la pancarta con el lazo blanco la ha retirado, por, la primera que ejecuta la orden de la Junta Electoral Central (JEC) al respecto.La retirada se produce después de que la(JEC) acordara este jueves llevar al presidente catalán,, a la Fiscalía por la responsabilidad penal en la que pudiera haber incurrido al mantener los símbolos independentistas en los edificios públicos de lay de que instara a losa hacer efectiva la orden antes de lasLa conselleria de la Vicepresidencia y de Economía, que en su día tuvo al frente como conseller a, es la primera que retira alguno de estos símbolos.Este departamento sustituyó este jueves el lazo amarillo de su fachada por una pancarta con la silueta de, que es la que esta mañana ha sido retirada.Las mismas fuentes de la conselleria han señalado que ya hace meses que se retiró de la fachada del edificio de Rambla de Catalunya laen la que se pedía su puesta en libertad.La Junta ha decidido activar las medidas que tenía sobre la mesa desde inicios de semana, cuando comprobó que Torrade 24 horas que le dio para que quitara las "", los(luego blancos), las pancartas, los símbolos o las imágenes "".El acuerdo de la Junta no abarca sólo la retirada de los símbolos o las pancartas, los lazos o las "estelades", sino también la vigilancia de los Mossos para que estos no vuelvan a lucir durante el periodo electoral.Ésta es la primera vez que se da desde la autoridad electoral una instrucción de esta índole a un cuerpo de seguridad.Aparte de quitaro incluso "imágenes o expresiones" similares a otras usadas por formaciones que concurren a las elecciones, la Junta pide al consejero de Interior que entre sus instrucciones figure la vigilancia de que tales símbolos no volverán a colocarse en fachadas de edificios públicos durante el periodo electoral.En su acuerdo, el órgano que vela por el cumplimiento de la Ley Electoral advierte de que si la retirada no se completa "estrictamente" antes del plazo dado,La aún consellera de, ha asegurado este viernes que no ordenará quitar lazos tras el requerimiento de la "", pero ha apuntado que probablemente no será necesario que los Mossos actúen porqueEn una entrevista en la Cadena Ser Cataluña, Borràs ha asegurado que ve a Torra "" y ha recordado que asumió el cargo de presidente de la Generalitat con "plena asunción de las consecuencias" en una situación que cree que es de "".Después de que los lazos hayan desaparecido ya de la sede de Departamento de Economía, Borràs no ha querido aventurar qué pasará en otros edificios de la Generalitat, pero ha asegurado que en los que son de su competencia no va a dar la orden de retirar lazos.", ha remarcado la consellera, quien no obstante ha hecho hincapié en que son loslos que colocaron esos símbolos y los que también podrían quitarlos para evitar la intervención de losBorràs, en todo caso, ha manifestado su desacuerdo con la JEC, a la que ha tildado de "".La consellera, queel domingo para ser candidata dea las generales, no ha querido desvelar el nombre de su sustituta en el Govern, a la espera de que lo comunique el presidente catalán, sin confirmar así si la escogida es, como apuntan algunos medios,, catedrática de filología latina en la Universidad de Girona y vicepresidenta del Institut d'Estudis Catalans (IEC).La JECal enviar este jueves las diligencias a la Fiscalía al apreciar indicios de que Torra ha incurrido en un delito de desobediencia que podría conllevarpara ocupar un cargo público (ya le pasó a una alcaldesa de la), e incluso prisión.Una vez que reciba el escrito, la Fiscalía debe determinar el órgano al que compete investigar y, al ser Torra aforado y tratarse de hechos ocurridos en el territorio de Cataluña, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad decidir sobre el asunto, con lo que la iniciativa se trasladará a laEl precedente más claro es el delcondenados por el TSJ a penas de inhabilitación por desobediencia por la organización del 9N, en una sentencia posteriormente rebajada por el Supremo. En el caso de Mas, la primera condena fue de dos años y la segunda la redujo a uno.Están pendientes de juicio en el TSJ catalán. Su caso se empezó a investigar en el Supremo dentro de la causa que se sigue por rebelión, pero finalmente se remitió al Tribunal Superior de la comunidad al estar procesados únicamente por desobediencia.El artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.