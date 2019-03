Las redes condenan la petición de disculpa de México

Las redes sociales ardieron con opiniones de descontento después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidiera este lunes al rey de España, Felipe VI, y al papa Francisco, una disculpa por los abusos cometidos por los españoles durante la conquista.



Las reacciones fueron desde cuestionar la salud mental del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hasta la incredulidad de que realmente se esté haciendo una petición así en pleno siglo XXI.



"¿Es en serio lo de la carta de López Obrador al Rey de España pidiéndole que se disculpe? Por piedad que sea 'fake news', qué pena mundial", dijo el usuario de Twitter CambioMid.



Otra usuaria, Güeritas, consideró que "después de la carta al Rey de España", le parece "muy prudente que López Obrador se someta a un estudio psicológico".



Otros, en cambio, expresaron que quizás esta confrontación directa con España debería redireccionarse hacia Estados Unidos, en particular hacia su presidente, Donald Trump.



"Presidente, con todo respeto, ¿para qué buscar roces con países amigos? Eso ya pasó hace 500 años y no lo ordenó el rey de España; ojalá fueras así de valiente con Trump", dijo Ruth Georgina en Twitter.



Algunos tacharon de falta de fundamento la petición de López Obrador, como el internauta Samuel Cortés, que argumentó que "en 300 años de vasallaje, no hubo rey de España que pisara territorio mexicano".





¿El rey de España debe pedirnos perdón de rodillas?



(A huevo significa a fuerzas, para los de léxico florido)



Agradezco sus comentarios en el lenguaje que os prefieras.



¡Joder!









Las bromas y juegos tampoco faltaron. DimeToto, en Twitter, propuso una encuesta a sus seguidores preguntando si el Rey de España debería "pedir disculpas de rodillas"."A huevo (de seguro) que sí" o "Andrés se deschabetó" (perdió la cabeza) son las dos posibles respuestas., como el usuario Pakechii, que espera que "ojalá el rey de España no se quiera disculpar y comience la invasión de México a España".Pocos usuarios se mostraron de acuerdo con la solicitud de López Obrador. Uno de ellos fue Epigmenio Ibarra, dijo que, "aunque les duela a muchos (...) la conquista y la colonia implicaron el exterminio de los pueblos originarios de México"."Y un saqueo despiadado.concluyó.Las reacciones vienen luego de que el mandatario mexicano pidiera al Rey de España, Felipe VI, que se disculpe públicamente por las atrocidades cometidas en la conquista."Envié ya una carta al Rey de España y otra al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos", dijo a través de un video publicado en redes sociales", pidió López Obrador en un vídeo en el que aparece junto a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, en la zona arqueológica de Comalcalco, en el suroriental estado de Tabasco.A ojos del Gobierno mexicano, este sería la única forma posible de lograr una reconciliación plena entre ambos países.Las fechas no pueden ser más caprichosas, pues este año se cumplen 500 desde que iniciase la conquista de México por parte de los españoles, capitaneados por Hernán Cortés.En 2021 se cumpliría el final de la conquista con la caída de la gran Tenochtitlan -hoy Ciudad de México-, hecho que 500 años después el presidente mexicano vuelve a traer a la actualidad pidiendo que 2021 sea "el año de la reconciliación".